Terminály na zkapalněný plyn na posvátné půdě. Náčelník národa Carrizo/Comecrudo chystá žaloby

Představte si, že by kvůli průmyslovému projektu chtěla soukromá firma s posvěcením úřadů vybagrovat Olšanské hřbitovy nebo horu Říp. V takové situaci jsou původní američtí obyvatelé z národa Carrizo/Comecrudo z jižního Texasu. Právě na jejich posvátné půdě s ostatky předků mají vyrůst obří terminály na vývoz zkapalněného zemního plynu. Jejich náčelník Juan Mancias proto chystá žaloby. Od stálého zpravodaje Texas 17:03 30. května 2023

Genocida původních Američanů ani po 530 letech neskončila, myslí si Juan Mancias. Vypráví, že oblast při ústí řeky Rio Grande do Mexického zálivu je podle kmenového mýtu místem zrození jeho národa.

Carrizové tam tradičně žili, pořádali své spirituální slavnosti a pohřbívali své mrtvé. Teď na těch místech má vyrůst komplex na zkapalňování a export zemního plynu.

„Před 530 lety tihle lidé přišli – a co dělali? Začali odvážet zdejší zdroje do Evropy. A co dělají teď? Pořád berou zdroje z naší země. Ta invaze nikdy neskončila. Jen berou a berou, nemají k té půdě žádný vztah, zajímají je jen peníze. A ještě si takzvaní bělošští Američani myslí, že na to mají právo,“ popisuje Mancias rozhořčeně.

„Náš kmen nemá se Spojenými státy žádnou smlouvu, zato má dokumenty k této půdě. Tu nám prostě ukradli. Ale pořád jsme tady, i když se nás snažili vyhladit a teď se snaží předstírat, že neexistujeme. Na našich posvátných místech stavějí hraniční zeď a další projekty. Stává se, že vykopou naše hroby a ostatky vyhodí nebo je zahrabou jinam. Tohle mě rozčiluje nejvíc. Nemají žádný respekt k tomu, kdo jsme, a k našim předkům,“ říká náčelník národa Carrizo/Comecrudo.

Cesta do Evropy

Na dotaz Českého rozhlasu, proč chce stavět projekt Rio Grande LNG jeden z největších amerických terminálů na vývoz zemního plynu na posvátném území původních Američanů, společnost NextDecade neodpověděla.

Aby stavbě zabránil, vydal se náčelník Juan Mancias dokonce do Evropy vyjednávat s tamními bankami, aby plynařské projekty na území jeho národa nefinancovaly. A chystá prý žaloby na země, které by v případě dokončení exportního terminálu tento plyn odebíraly.

„Je to zločin proti lidskosti, za který musí jeho původci nést odpovědnost. A platí to i pro každou zemi, která do tohoto plynu investuje. Lidi kvůli tomu umírají, třeba po letošní explozi zdejšího plynovodu. Nebo na rakovinu v blízkosti petrochemických závodů. Několik lidí z toho bohatne a Texas mezitím omezuje práva na ochranu životního prostředí,“ myslí si Mancias a dodává:

„Vím, že vy v Evropě chcete teplo pro své lidi, ale musíte najít alternativu. Nechcete brát plyn z Ruska kvůli nebezpečí, které představuje. Ale tohle je taky krvavý zdroj. Je potřeba, abyste i ve vaší zemi věděli, jaká za tímto zkapalněným plynem stojí extrémní devastace krajiny a ničení posvátných míst. A že lidi kvůli těm dodávkám trpí a umírají.“

Stát Texas je na těžbě a zpracování ropy a plynu závislý, stojí na něm jeho ekonomika a s jeho původními obyvateli je to stále střet dvou naprosto odlišných světů a způsobů myšlení.

Obětovali naši zemi

Domorodí Američané mají k půdě, vodě a dalším přírodním zdrojům nejen praktický, ale i spirituální vztah. Považují je za součást sebe samých.

Nepřemýšlejí o nich jako o majetku, ale jako o statku, který je zásadní pro přežití, je o něj třeba pečovat a předat ho v dobrém stavu potomkům. I proto tak úkorně nesou právě těžbu.

„Obětovali celé texaské pobřeží, obětovali naši zemi a říkají tomu kritická infrastruktura, proti které ani nemůžete podle nových zákonů protestovat. To je nová forma genocidy domorodých obyvatel, amerického holocaustu. Chrání své ropovody a nádrže. Ale náš nárok na naši kritickou infrastrukturu neuznávají,“ kritizuje americké úřady stařešina národa Carrizo/Comecrudo.

„Tenhle strom, co tu vidíš, to pro ně není kritická infrastruktura. Ani ty další věci, co jsou pro nás coby původní obyvatele důležité – voda, vzduch, půda, lidské bytosti samotné,“ posteskne si Juan Mancias a hořce dodává, že ti Američané, kteří si stěžují na tzv. „cancel culture“, tedy na rušení kultury, jsou často těmi, kdo ignorují ničení kultury původních amerických obyvatel.