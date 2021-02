‚Amerika je zpátky,’ prohlásil Biden. Přislíbil úzkou spolupráci s Evropskou unií a NATO

Dodal, že Spojené státy se nezajímají o minulost a ve spolupráci hledí jen do budoucnosti. „Vím, že minulé roky byly pro vztahy s Evropskou unií náročné, ale mohu vám slíbit, že Amerika je odhodlána spolupracovat,“ řekl.

Biden v projevu hovořil o společných hodnotách, které USA s Evropou zastávají. Za nejdůležitější označil demokracii. „Demokracie nám nespadla do klína náhodou. Musíme ji bránit, musíme ji chránit a musíme za ni bojovat,“ zdůraznil.

As vice president, I worked closely with America’s democratic partners to advance our shared vision and values. As president, I’ll work with our partners and allies to defeat COVID-19 and advance peace and shared prosperity around the world.



