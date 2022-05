Od podpory po odmítání. Názory na válku a americké angažmá v alianci se mezi Trumpovými voliči liší

Obdivují Donalda Trumpa, který Putinovy záměry s Ukrajinou označil těsně před letošní invazí za geniální. Sledují televizi Fox News a její pořady, které zpochybňují smysl pomoci Ukrajině nebo existence NATO a ze kterých někdy citují i ruské státní kanály. A hlavně – hlasují v amerických volbách, a tak mohou ovlivnit další směřování Spojených států, jejich angažmá v NATO a ochotu podílet se na obraně Evropy. Od stálého zpravodaje Cuyahoga Falls (Ohio) 20:14 18. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mítink JD Vanceho | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

O Ukrajině řekl, že ho její osud nezajímá, a angažmá ve východní Evropě podle něj Ameriku poškozuje. Na mítinku se svými příznivci v městečku Cuyahoga Falls v Ohiu ale republikánský kandidát do Senátu JD Vance téma Ukrajiny a NATO vynechává. Možná tuší, že je to taktičtější, protože jeho voliči, kteří zároveň vzývají Donalda Trumpa, často s podporou Ukrajiny i partnerů v NATO souhlasí.

„Za Ukrajinu se o nedělích modlíme v našem kostele. I přes týden. A musíme ji dál podporovat. Máme teď v Evropě přes sto tisíc vojáků a já to podporuju. I když hrozí nějaký incident, který by aktivoval článek 5 Severoatlantické smlouvy a mohl by spustit jadernou válku. Ale to, co Putin dělá Ukrajině, to jsou válečné zločiny, bez pochyb. Nejde přece bombardovat nemocnice a domovy a říkat tomu válka,“ říká Ed.

„Putin je zlo a my stojíme za Ukrajinci. Je mi špatně z toho, kolik už jich umřelo. A kdyby Rusko zaútočilo na zemi NATO, jsem rozhodně pro, abychom dodrželi závazek a šli partnery bránit. Cítím to tak, že se musíme vzájemně chránit. Já jsem pro NATO,“ myslí si Brenda.

Podporovatelka JD Vanceho Brenda (vlevo) s kamarádkou | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Způsob, jakým Rusové zacházejí s civilisty, je neuvěřitelný. Nikdy bych nevěřil, nikdy bych si nepomyslel, že by toho byli schopni. Nedovedu to pochopit. Takže jsem pro pomoc Ukrajině. Nechci, aby Američani stříleli po Rusech. Obě země mají jaderné zbraně. Ale jakákoli jiná podpora – jsem pro,“ vysvětluje John svůj postoj.

A co naše hranice?

Ed, Brenda a John se v podpoře Ukrajině shodují, ačkoli když s nimi o situaci na Ukrajině a míře americké pomoci začnu mluvit víc dopodrobna, někteří přece jen projevují nejistotu.

„Nevím, jsem v tom trochu rozpolcený. Na jednu stranu si myslím, že bychom Ukrajincům opravdu měli pomáhat. Na druhou stranu – jak jsem dnes někde slyšel – lidi se strachují o hranici mezi Ukrajinou a Ruskem a naše hranice jsou jim ukradené. Ale co Putin dělá, to je neuvěřitelné. Ještě bych pochopil, kdyby zkoušel zabrat jen kus Ukrajiny,“ připouští John.

„Jsem pro podporu Ukrajiny, ale taky pro podporu našeho vojska. Slyšela jsem jeden den ve zprávách, že dáváme Ukrajině tolik zbraní, že už jich máme sami málo. To mi nahání hrůzu! Děsí mě, že nemáme čím bránit Ameriku, kdyby nás chtěl někdo napadnout. Ale tohle vám garantuju, kdyby byl v úřadě Donald Trump, kterému ukradli volby, tak se to nikdy nestalo. On by to nedovolil. Drží slovo, lidi se ho bojí, je to skutečný lídr,“ tvrdí Brenda.

Ptám se Brendy, jak si vysvětluje, že Donald Trump označil Putinův postup vůči Ukrajině těsně před letošní invazí za geniální.

Reaguje otázkou, jestli jsem ho přímo slyšel, jak to říká. Ať prý si dám pozor na falešné zprávy. Odpovídám, že jsem ho slyšel, že si to může taky dohledat.

Na koho Trump ukáže

Brenda stáčí hovor k tomu, jak skvělé věci dělal a že se s ním v Bílém domě cítila bezpečněji. Nejen ona, ale jeden Trumpův fanoušek za druhým mi nezávisle na sobě potvrzují, že na koho Trump ukáže, tomu dávají letos při volbách do Kongresu svůj hlas. I když se jejich pohled třeba právě na pomoc Ukrajině a roli Spojených států v NATO může od daného kandidáta dost lišit.

Toto je u značné části republikánských voličů zásadní a vysvětluje to také, proč má bývalý prezident mezi republikány stále takovou moc. Republikánští politici, kteří chtějí mít ve straně budoucnost, se mu bojí jakkoli veřejně oponovat. I ti, které v primárkách nepodpořil, se často snaží chlubit, jak moc s ním v politice souzní.

Alex, mladý podporovatel JD Vanceho | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Cestou z mítinku JD Vance potkávám ještě Alexe, jednoho z mála přítomných Trumpových příznivců, kteří už nepamatují dobu studené války. Ptám se ho, co si o americké pomoci Ukrajině a angažmá v NATO myslí on.

„Pro mě je to velmi složité téma. Ukrajinců je mi velmi líto, protože jsou obětí války dvou skupin a ideologií, které jsou obě velmi nepřátelské k Americe. Ani v našem členství v NATO nevidím moc smysl. Je to nefunkční systém, spíš takový politický nástroj,“ myslí si Alex.

Co přesně tím myslí, uslyšíte ve čtvrtečním dílu našeho seriálu, který prozkoumá, jak vidí americké členství v NATO mladá generace Američanů.