Merkelová se v Davosu vymezila vůči Trumpovi. Vyzdvihla multilateralismus i nutnost kompromisů

Německou kancléřku Angelu Merkelovou už mnozí považují za zkrachovalou političku, a to kvůli jejímu rozhodnutí znovu nekandidovat do čela Křesťanskodemokratické unie CDU a v budoucnu ani do vedení spolkové vlády.

Davos 10:36 27. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít