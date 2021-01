Nechat mluvit vědu je osvobozující, řekl Fauci po Bidenově nástupu. O covidu chce mluvit otevřeně

Přední americký imunolog Anthony Fauci při prvním brífinku jako poradce nového šéfa Bílého domu Joea Bidena pro otázky týkající se pandemie covidu-19 řekl, že je po odchodu prezidenta Donalda Trumpa osvobozující se opět moci soustředit na vědu a hovořit o pandemii otevřeně, aniž se musí obávat následků. Napsal o tom zpravodajský web CNN. Washington 11:03 22. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fauci naznačil, že pod Bidenovým vedením může mluvit k tématům na základě svých odborných znalostí | Foto: POOL | Zdroj: Reuters

Fauci hovořil ve čtvrtek na brífinku k pandemii covidu-19, která si ve Spojených státech vyžádala na 410 000 životů. Jednou z otázek, která mu byla položena, se týkala jeho vnímání nové administrativy ve srovnání s tou předchozí.

Ambiciózní plány pro první týdny prezidenství. Biden zvolil ‚sprint‘, na cestě ho ale čeká řada zádrhelů Číst článek

„Nechci se k tomu vracet, víte, k historii. Je však naprosto jasné, že byly řečeny věci, ať se to týkalo hydroxychlorochinu a dalších podobných záležitostí, které byly velmi nepříjemné, protože se to nezakládalo na vědeckých faktech. Mohu vám říct, že mě vůbec netěší být v situaci, kdy odporuji prezidentovi,“ řekl. Dodal, že bylo těžké odporovat, aniž by se neobával, že to bude „mít následky“.

Trump dlouho vyzdvihoval antimalarikum hydroxychlorochin, které se nakonec ukázalo být při léčbě covidu-19 neúčinné. Exprezident se také dlouho vyhýbal nošení roušky a mnohokrát prohlásil, že koronavirus nakonec sám od sebe zmizí.

‚Osvobozující pocit‘

Fauci naznačil, že pod Bidenovým vedením může mluvit k tématům na základě svých odborných znalostí. „Myšlenka, že sem můžete přijít a mluvit o tom, co víte, o důkazech, o vědě, a vědět, že to je vše, necháte mluvit vědu, je to poněkud osvobozující pocit,“ uvedl.

„Jedna z věcí, kterou budeme dělat, je, že budeme vždy zcela transparentní, otevření a upřímní,“ poznamenal. „Pokud budou nějaké problémy, nebudeme ukazovat prstem, ale budeme je řešit a vše, co budeme dělat, se bude zakládat na vědě a důkazech,“ zdůraznil. Pravidlem za Bidenovy administrativy podle Fauciho bude: „Pokud neznáte odpověď, nehádejte“.

Osmdesátiletý Fauci patří k nejrespektovanějším vědcům v USA a sloužil za vlád republikánských a demokratických prezidentů. Od roku 1984 je ředitelem Národního institutu pro alergie a infekční onemocnění. Trumpovo zlehčování pandemie Fauci opakovaně veřejně zpochybňoval. V říjnu Trump Fauciho označil za pohromu a řekl, že Američany „již nebaví poslouchat Fauciho a další idioty“. Stalo se tak krátce po odvysílání rozhovoru, v němž Fauci řekl, že jej nepřekvapilo, když se prezident nakazil koronavirem.