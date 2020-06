Podle amerických médií přesouvá Trump část armády z Německa do Polska

Prezident Spojených států Donald Trump nařídil stáhnout z Německa 9500 ze stávajících 34 500 amerických vojáků. S odvoláním na nejmenované americké vládní činitele to v pátek napsal deník The Wall Street Journal (WSJ), podle kterého vojáci odejdou do září. Agentura Reuters tvrdí, že část vojáků bude přemístěna do Polska a do dalších blíže neupřesněných spojeneckých zemí, zbytek se vrátí do vlasti.

Aktualizováno Washington D.C. 20:41 5. 6. 2020 (Aktualizováno: 21:43 5. 6. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít