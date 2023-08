Američtí generálové ‚rukojmími‘ konzervativního senátora. Tubervillovi vadí potraty vojákyň

Republikánský senátor Tommy Tuberville blokuje povyšování generálů a admirálů. Snaží se tak změnit vstřícný postoj Pentagonu k potratům. Americká armáda je vojákyním nejen umožňuje, ale také jim na cestu za lékařským zákrokem přispívá. „Armáda se už delší dobu stává součástí kulturních válek,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz amerikanista Jan Beneš s tím, že pokud by ministerstvo obrany ustoupilo, ještě více by ohrozilo již dnes nedostačující nábory. Praha/Washington 7:00 10. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americké vojákyně z 101. výsadkové divize, 5. dubna 2023 | Foto: Lucian Alecu | Zdroj: Profimedia

Americkým zákonodárcům tento týden začala letní dovolená, odpočinek si ale rozhodně neužijí za zdmi Pentagonu. Povýšení nejméně tří stovek amerických vojáků totiž už půl roku blokuje republikánský senátor z Alabamy Tommy Tuberville.

Nelíbí se mu, že vojákyně mají možnost podstoupit potrat bez ohledu na to, ve kterém americkém státě slouží, a jejich zaměstnavatel jim navíc pomůže pokrýt náklady na cestu, pokud pracují v místě, kde je interrupce nelegální.

Námořníci a pěchota bez velitelů. Jmenování blokuje republikánský senátor kvůli postoji k potratům Číst článek

„Nikdo není tak pro armádu jako já. Můj otec byl v armádě, jsem pro armádu, potřebujeme silnou armádu, ale musíme také dodržovat pravidla a ústavu a zastupovat lidi a daňové poplatníky. Daňoví poplatníci nemají platit nic, co má co do činění s potraty,“ vysvětloval své počínání ve vysílání americké stanice CNN bývalý trenér fotbalu, který je od roku 2021 také senátorem.

Brzké řešení patové situace se nerýsuje a hrozí, že na konci roku bude skoro sedm stovek čekatelů na generálskou či admirálskou hvězdu.

Americký deník New York Times popsal situaci, kdy jediný senátor blokuje povýšení stovek vojáků, jako bezprecedentní, s čímž souhlasí amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity.

„Je to výjimečné, protože na povyšování generálů a admirálů se v Senátu dohodnou obě strany (republikáni i demokraté, pozn. red.) a schvalovací proces je prakticky jen formalita. Takže to, že do toho nyní tímto způsobem vstupuje Tommy Tuberville, je naprostá rarita,“ říká pro iROZHLAS.cz.

Armáda a kulturní války

Vše začalo loni v červnu, kdy americký nejvyšší soud zrušil právo Američanek na interrupci. Od té doby každý jednotlivý stát rozhoduje sám, zda vůbec a za jakých podmínek umožní ženám umělé přerušení těhotenství.

Ve 20 státech z celkových 50 už není možné podstoupit potrat vůbec nebo pouze za velmi specifických okolností.

Téma se dotýká právě i amerických ozbrojených sil, které tvoří z více než 17 procent ženy. A vojáci, ženy i muži, si nevybírají, kde ve třetí největší zemi na světě budou sloužit. Jejich šéfové je mohou poslat do liberální Kalifornie i konzervativního Texasu.

V říjnu 2022 ministr obrany Lloyd Austin oznámil, že Pentagon zajistí všem vojákům přístup k reprodukční zdravotní péči. To mimo jiné znamená, že umožní vojákyním, které slouží ve státech, kde jsou potraty zakázané, vzít si volno a odcestovat tam, kde mohou interrupci podstoupit. Navíc jim zaplatí i cestu.

Tuberville: There is nobody more military than me.



Collins: This has a real impact on the families of these officers. They can't move or resettle their families. They can't enroll their kids in schools. Their spouses can't take new jobs… pic.twitter.com/J8POTEC8X9 — Acyn (@Acyn) July 11, 2023

A právě to je trnem v oku konzervativnímu senátorovi. V jeho domovské Alabamě jsou potraty zakázané za všech okolností, výjimky se nevztahují ani na případy znásilnění či incestu.

Přístup k interrupcím je jedním z „klasických“ témat, o která se přou demokraté s republikány. Demokraté v čele s prezidentem Joem Bidenem se podle Beneše snaží spor rámovat jako problém, kteří si musí vyřešit sami republikáni.

Ač zůstal Toberville se svou blokádou mezi stranickými kolegy osamocený a šéf senátní republikánské menšiny Mitch McConnell jeho počínání odmítl, žádné nařízení či prohlášení z vedení strany, aby ustoupil, nepřišlo.

Americká armáda má nedostatek mladých rekrutů. Zájem je nejmenší od války ve Vietnamu Číst článek

„Armáda se už delší dobu stává součástí kulturních válek, vedených hlavně republikány, kteří ta témata vytvářejí nebo politizují,“ zasazuje aktuální dění do kontextu amerikanista Beneš a dodává, že pozitivní postoj Pentagonu k potratům souvisí také s tím, jak se ozbrojeným silám nedaří přilákat dostatek nových zájemců o službu v uniformě.

„Americká armáda má dlouhodobě obrovský problém rekrutovat. Navíc ve všech jejích složkách vzrůstá počet žen a chtějí co nejvíce rekrutovat černošky, Hispánky a tak dále, také proto zavedla politiku toho, že bude proplácet cestování za podstoupením interrupce do státu, kde je to legální. Kdyby tento vstřícný krok k ženám armáda neudělala, nábory by se ještě snížily,“ vysvětluje Beneš.

Problémy přijdou

Nejde ale jen o nábory, zdržování povyšování začíná komplikovat také vedení amerických ozbrojených sil. Náčelníci všech jejich složek – armády, námořnictva, letectva, mariňáků, vesmírných sil a pobřežní stráže – tvoří dohromady sbor náčelníků, který radí americkému prezidentovi.

Dvě z těchto šesti složek amerických ozbrojených sil jsou už nyní bez velitele potvrzeného Senátem a další bude následovat. Na konci září totiž končí na své pozici současný šéf sboru náčelníků a nejvýše postavený voják v USA generál Mark Milley.

„Jedná se o otázku národní bezpečnosti. Je to otázka připravenosti. A neměli bychom si nic nalhávat. Myslím, že to ví každý člen senátního výboru pro ozbrojené síly.“ Lloyd Austin (ministr obrany USA)

Zatímco senátor Tuberville tvrdí, že by neohrozil připravenost armády či nábory, ministr obrany Austin to vidí jinak.

Nejistotě jsou společně s těmi, kdo čekají na povýšení, vystaveny také jejich rodiny, které nevědí, zda je čeká stěhování nebo s jakým příjmem mohou počítat.

Problémy pro fungování americké armády podle podle amerikanisty Beneše přijdou až časem, vedoucí pozice napříč ozbrojenými silami totiž nejsou zcela prázdné.

„Obsazené jsou, když někomu skončí funkční období, už je nominovaný jiný člověk od prezidenta nebo ministerstva obrany, ale potřebuje schválení Senátu, aby mohl být skutečně řídícím pracovníkem. Do té doby, než ho má, je jen prozatímním vedoucím daného útvaru a má omezené pravomoci,“ vysvětluje Beneš.

„Je to těžká situace, nikdo není tak pro armádu jako já. Můj otec byl v armádě, jsem pro armádu, potřebujeme silnou armádu, ale musíme také dodržovat pravidla a ústavu a zastupovat lidi a daňové poplatníky. Daňoví poplatníci nemají platit nic, co má co do činění s potraty. Kdyby to poškozovalo připravenost nebo nábory, nedělal bych to, co dělám.“ Tommy Tuberville (senátor)

„Není to momentálně zásadní potíž. Samozřejmě že pokud by to narostlo do několika šesti sedmi stovek a nebyl by schválený post generálního náčelníka toho sboru náčelníků, tak to už samozřejmě problém je,“ dodává.

Řešení zatím není na obzoru. Pentagon nehodlá ustoupit a senátor Toberville zatím také ne. Podle Beneše by se dala situace, kdy povýšení několika stovek lidí blokuje jeden senátor, obejít tak, že by Senát o každém jménu navrženém na kariérní postup hlasoval zvlášť.

„Kdyby se Senát tomuto věnoval, tak by nedělal nic jiného v dalších 80 pracovních dnech. Zablokovalo by to jeho chod a hlasování o dalších zákonných opatřeních,“ shrnuje Beneš, proč je takové řešení nereálné.