Ukrajina dostane od USA 50 položek v balíku vojenské pomoci. Mezi nimi i 20 vrtulníků Mi-17

Americký prezident Joe Biden schválil další balík vojenské pomoci Kyjevu, tentokrát určený k tomu, aby Ukrajinci byli schopní vzdorovat ruské agresi dlouhodobě. Má hodnotu v přepočtu zhruba 75 miliard korun a seznam dodávaných typů vojenské techniky má skoro 50 položek. Washington zvažuje i to, že svou podporu Ukrajiny oficiálně pojmenuje jako jiné vojenské operace v minulosti. Washington 7:52 23. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Joe Biden schválil další balík vojenské pomoci Kyjevu (ilustrační foto) | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Jde zatím o největší balík pomoci Ukrajině za půl roku od začátku letošní ruské invaze. Tak jako personál Pentagonu jede přes léto na plné obrátky, i technická vojenská podpora je z americké strany bezprecedentní u konfliktu, kterého se americká armáda přímo neúčastní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Američané schválili rekordní balík vojenské pomoci Ukrajině, který má Kyjevu zajistit schopnost bránit se ruské agresi dlouhodobě. Více v reportáží prozradil Jan Kaliba

Nový balík pomoci obsahuje mimo jiné peníze na další výcvik ukrajinských sil a také na techniku, kterou budou zbrojovky teprve vyrábět.

„Vypadá to, že Vladimir Putin věří, že Rusko může zvítězit, pokud se bude válka protahovat – pokud překoná vůli Ukrajinců bojovat a vůli ostatních zemí Ukrajinu podporovat. Tento balík americké pomoci je hmatatelným důkazem, že se Rusko znovu přepočítalo. Tato pomoc zaručí, že Ukrajina bude mít dostatek zásadní vojenské techniky, kterou potřebuje ve střednědobém až dlouhodobém horizontu,“ uvedl v Pentagonu nejnovější pomoc Ukrajině Colin Kahl, náměstek amerického ministra obrany, a vyjmenoval některé položky.

Evropští politici gratulují Ukrajině k výročí Dne nezávislosti, slibují podporu a oceňují její statečnost Číst článek

Patří mezi ně pokročilé systémy protivzdušné obrany, radarové systémy na obranu proti dělostřelectvu nebo 20 vrtulníků Mi-17. Američané také plánují rozšířit výcvik ukrajinských vojáků a kromě toho nabídnout tuto možnost i armádám zemí východního křídla NATO, které se cítí Ruskem ohroženy.

Podle deníku Wall Street Journal se chystá Bidenova administrativa dát operaci na podporu Ukrajiny oficiální pojmenování a jmenovat generála do jejího čela, což by byl další, formální krok, kterým by současná americká vláda stvrdila svůj zájem angažovat se ve prospěch Ukrajiny dlouhodobě.