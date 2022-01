USA jednají s Katarem, při ruské invazi na Ukrajinu by dodával zkapalněný plyn do Evropy

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena vyjednává s Katarem o možných dodávkách zkapalněného plynu do Evropy pro případ, že by eventuální ruská invaze na Ukrajinu vedla k nedostatku této suroviny v Evropě. S odvoláním na zdroje blízké jednání o tom v sobotu informovala agentura Bloomberg. Washington/Dauhá 16:57 22. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Joe Biden | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Podle ní se chystá americký prezident Joe Biden ještě v lednu pozvat do Bílého domu katarského emíra šajcha Tamima bin Hamada Sáního. Bílý dům už nějakou dobu setkání připravuje, katarské velvyslanectví ve Washingtonu ale tuto informaci nekomentovalo.

USA ze shromažďování ruských vojáků u ukrajinské hranice usuzují, že Rusko chystá invazi, což Moskva popírá. Západní země už daly najevo, že součástí jejich reakce by byly tvrdé nové sankce proti Rusku.

Bloomberg nyní připomněl obavy části evropských zemí, že nové potrestání Ruska kvůli Ukrajině může poškodit jejich ekonomiky a že se ruský prezident Vladimir Putin uprostřed zimy rozhodne zastavit nebo omezit dodávky plynu. Čtyřicet procent evropské spotřeby plynu pochází z Ruska a zhruba 30 procent z toho proudí přes Ukrajinu.

Vymanit se z vlivu

Katar patří k největším světový producentům zkapalněného plynu (LNG). Tři čtvrtiny produkce prodává do asijských států, Evropě poskytuje kolem pěti procent plynu.

Bloomberg napsal, že pro některé země jako Litvu nebo Polsko je přechod na LNG důležitý, protože se snaží vymanit se z politiky přepravy plynu nakupovaného v Rusku. Američtí představitelé se snaží podle zdrojů Bloombergu řešit obavy Evropanů kolem vytápění v letošní zimě. Stupňují také tlak, aby Evropa odsouhlasila připravované sankce, a vadí jim zdlouhavá jednání s Evropskou unií i uvnitř unie.

Putin popírá zprávy o chystané invazi, avšak požaduje od NATO bezpečnostní záruky takového typu, že je aliance nemůže poskytnout.

USA: maximum kapacity

Ředitel Národní ekonomické rady Bílého domu Brian Deese tento týden řekl, že USA pracují s partnery na zvýšení dodávek paliva do Evropy. „Zaměřujeme se na to, aby měla Evropa přístup k dostatku zemního plynu v zimě a aby se snížil tlak i na jaře. Znamená to, že jednáme se spojenci, zejména s těmi, kteří těží plyn, abychom zjistili další kapacity a způsob, jak plyn dopravit do regionu,“ uvedl ve čtvrtek Deese.

Přiznal, že USA v tomto směru nemají moc co nabídnout. „V exportu našeho zemního plynu jsme na maximu kapacity. Můžeme pracovat se spojenci a pokusit se najít způsob, jak zajistit produkt jiným způsobem (než z USA),“ dodal.