USA budou posuzovat víza podle sociálních sítí. Žadatelé nesmí být ‚nepřátelští k americké kultuře‘

Spojené státy budou posuzovat žádosti o víza i podle obsahu sociálních sítí uchazečů. Informují o tom New York Times s odkazem na vládní zdroje. Jde o nařízení ministra zahraničí Marca Rubia americkým diplomatům v zahraničí, které jako první popsal nezávislý web The Handbasket. Washington 12:42 3. dubna 2025

Nové nařízení se týká typů víz F, M a J, tedy třeba pro studenty. Rubio úředníkům napsal, aby u některých typů víz zkoumali obsah, který mají žadatelé na svých sociálních sítích.

Žádost může být zamítnuta třeba pro zjištěné „nepřátelské postoje“ k americké kultuře. Ministr zahraničí to zdůvodňuje ochranou národní bezpečnosti.

Podle The New York Times to může vést k autocenzuře žadatelů či k odebírání víz za kritiku vlády. Trumpova administrativa podle jeho slov bez vysvětlení zrušila vízum třeba bývalému prezidentovi Kostariky Oscaru Ariasovi. Držitel Nobelovy ceny předtím na sítích napsal, že se americký prezident Trump chová jako římský císař.