USA se kvůli zákazu ropy z Ruska potýkají s vysokou cenou benzinu. Přirovnávají to ke krizi v 70. letech

Spojené státy patří k zemím, které kvůli ruskému válčení na Ukrajině zakázaly nákup a dovoz ruské ropy a ropných výrobků. Když to prezident Joe Biden oznamoval, varoval Američany, že se to může projevit v dalším růstu cen benzinu, které už předtím kvůli vysoké inflaci na americké poměry extrémně rostly. Herndon (Virginie) 15:53 22. března 2022

Spojené státy jsou zemí extrémně závislou na automobilové dopravě, a tak růst cen u čerpacích stanic pozoruje skoro každý. A starší generaci to navozuje vzpomínky na ropné šoky z minulosti.

Poslechněte si reportáž o cenách benzínu v USA

78letý důchodce James ukazuje 4,39 dolaru, což je nejnižší cena benzinu ve městě Herndon ve Virginii asi půl hodinu jízdy od Washingtonu. Kroutí u toho hlavou, protože takhle drahý benzin už opravdu dlouho nekupoval.

„Ale nevadí, nějak se tomu musíme přizpůsobit. Jsem aspoň v důchodu a nepotřebuju auto častěji než jednou dvakrát týdně. Teď jedu zrovna z pošty. A když je nádrž prázdná, tak prostě dotankuju. Nemůže za to nikdo konkrétní a nedá se s tím nic moc dělat. Pamatuju ropné krize v 70. letech, takže tohle zažívám nejmíň potřetí. A vždycky jsme to zvládli,“ vzpomíná James, zavírá nádrž auta a zavěšuje výdejní pistoli zpátky na stojan.

Pro Američany extrémně vysoká cena pohonných hmot by Čechům připadala směšná – v přepočtu tankuje James asi za 27 korun na litr.

Některé americké státy reagovaly snahou o umělé snižování cen. Sám penzista z Virginie udělal vlastní opatření – prý se snaží jezdit méně. Nic dalšího neplánuje, veřejnou dopravu prý nepoužívá a ani nezačne, ostatně její úroveň je v Americe mizerná obzvlášť mimo velká města.

O koupi elektrického auta by James možná uvažoval, ale v jeho věku je prý tohle současné jeho poslední, pokud ho například nezničí při nehodě.

Zákaz ruské ropy

James patří každopádně k té části Američanů, která souhlasí se zákazem dovozu ruské ropy i za předpokladu, že kvůli tomu bude benzin dražší.

„Jo, jen ať trpí. Přece jim nebudeme posílat peníze. Cena benzinu šla stejně nahoru už dřív, s Ruskem to nemělo nic společného. A upřímně, než to svinstvo na Ukrajině začalo, ani jsem nevěděl, že z Ruska nějakou ropu nakupujeme. Máme pro nouzové případy své vlastní rezervy, a tohle je stav nouze, takže bych čekal jejich využití. Ale moc to teď neřeším, na to už jsem moc starý,“ podotýká.

O uvolnění národních ropných rezerv prezident Biden rozhodl současně se zablokováním dovozu ruské ropy. Opoziční republikáni volají po posílení produkce ve Spojených státech nebo po obnově zrušeného projektu ropovodu Keystone.

Bílý dům upozorňuje, že Spojené státy ropu vyvážejí a že povolení k těžbě je vydaných dost a jsou nevyužitá. Prezident Biden také zdůraznil, že cesta k levnější a bezpečnější energetice je podle něj přesně opačná – tedy nikoli posilováním produkce fosilních paliv na úkor životního prostředí, ale naopak zrychleným odklonem od nich směrem k čistým zdrojům energie.