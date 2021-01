Spoluautor první ústavní žaloby na Donalda Trumpa: Impeachment může pokračovat až do konce života

Spojené státy zažily dvě historické středy v řadě a čeká je třetí. Nejprve přepadení sídla Kongresu. Poté schválení druhé ústavní žaloby na odcházejícího prezidenta. Nyní se ve Washingtonu s nevídanými opatřeními chystá inaugurace Joea Bidena. Otázky týkající se aktuálního dění v Americe rozebral zpravodaj Českého rozhlasu v USA s Normanem Eisenem, spoluautorem první ústavní žaloby na Donalda Trumpa a také bývalým americkým velvyslancem v Praze. Od stálého zpravodaje Washington 0:01 19. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý velvyslanec Spojených států amerických v Česku Norman Eisen na archivním snímku | Foto: Michal Růžička/MAFRA/Profimedia

I v Česku mnoho lidí 6. ledna sledovalo scény z přepadení sídla zákonodárců během potvrzování volebních výsledků. Když dovolíte, budu nejdřív trochu osobní. Mezi těmi, kdo vtrhli do Kapitolu, byl i muž s nápisem „Tábor Osvětim“ na triku. Vaše rodinná historie je s Osvětimí spojená. Jak osobní pro vás bylo sledovat takové výjevy v americkém Kongresu?

Bylo to pro mě samozřejmě velmi osobní, kvůli rodinné historii mé matky. Moje maminka byla z Československa, přežila Osvětim... No a potom vidět muže s nápisem „Tábor Osvětim“ na tričku, který zesměšňoval šoa, zesměšňoval holokaust – a navíc nebyl jediný.

Tohle hnutí extrémně ultrapravicových následovníků Trumpa je plné neonacistů, rasistů, popíračů holokaustu a já vlastně varoval před tím, že by se tohle mohlo stát. Napsal jsem společně s historičkou holokaustu Deborah Lipstadtovou editorial pro Washington Post a přirovnávali jsme to, jak prezident Trump popíral volební výsledky a jak popírá demokracii, s touhle obří falešnou lží lidí, kteří popírají holokaust.

A 6. ledna se tohle všechno spojilo. Já to všechno sledoval z televizního studia. Sledoval jsem to povstání a byl jsem jen několik bloků od Kongresu. Bylo to strašidelné.

Lidé vnímají a nazývají to, co se stalo v Kapitolu, velmi různě – od svérázné prohlídky až po pokus o převrat. Jak byste to nazval vy?

Já tomu říkám povstání. Rozhodně to nebyla žádná turistická prohlídka po Kapitolu. Jde to rozhodně za hranice protestu, protože se stal násilným. Evidentně tam někteří z těch lidí z davu přišli s tím, že chtějí unést, chtěli zranit, chtěli zabíjet. A my to víme, protože měli například pouta, měli nástroje, kterými chtěli spoutat lidi, chtěli brát rukojmí a teď už o tom máme důkazy – je jasné, že tohle byl jeden z jejich cílů.

Myslím, že to byl svým způsobem převrat. Byl to převrat lidí, kteří jsou u moci. Moje kolegyně z Brookings Institution Fiona Hillová napsala skvělý esej pro Political, kde vysvětluje, že to byl určitý způsob převratu. Ale já si skutečně myslím, že z pohledu amerického práva to byl pokus o povstání. Byla to vzpoura proti vládě – a to násilná. Nebylo to jenom proti Kongresu, nejen ten byl napadený, byla napadena také exekutiva, protože tam byl přítomen také náš viceprezident (Mike Pence) a i on byl cílem.

To, co jsme tady ve Washingtonu viděli 6. ledna, bylo bezprecedentní. Ale politologie nám říká, že v každé demokratické společnosti se najde nějaká minoritní část antisystémových lidí. Je tedy současná situace ve Spojených státech něčím výjimečná, nebo se to pořád vejde do tohoto pravidla?

Já jsem z generace, která věřila, že Spojené státy americké jsou imunní vůči tomuhle extrémnímu chování, které jsme bohužel viděli v centru mnoha jiných demokracií. Moje maminka mě předtím varovala – že nejsme vůči tomu imunní, že stát se může cokoliv, a teď víme, že měla pravdu.

Myslím si, že tahle událost by v nás měla vzbudit větší sympatie se zbytkem světa a snad i ti lidé na světě, kteří mají rádi demokracii, budou cítit sympatie k nám. Na druhou stranu jsme věděli, že je tu tahle skupina lidí, kteří jsou násilní, tihle extrémisté napravo – jako například Timothy McVeigh, pachatel bombového útoku v Oklahomě, Ku-klux-klan, jsou tu zastánci nadřazenosti bílé rasy, antisemité, násilné skupiny.

Co je ale odlišné, je, že tady máme prezidenta, který to podporuje a podněcuje. To je obrovská výzva pro naši zem. My se s tím budeme muset vypořádat. Na tomhle chování bylo to oficiální razítko a bohužel každý, dokonce i Trump, byl donucen odsoudit toto chování – což je dobře. Teď budeme potřebovat se podívat na to, jestli dokážeme tohohle džina, který byl vypuštěn z lahve vrátit zpátky.

Na to se chci právě zeptat. Donaldu Trumpovi dalo ve volbách hlas víc než 74 milionů Američanů. Samozřejmě z různých důvodů. Ale i když Trump teď podle posledních průzkumů bude odcházet z funkce coby prezident s nejnižší popularitou v měřené historii, stále má miliony příznivců. I po událostech z Kapitolu. Co je teď potřeba, aby se podařilo – ne snad sjednotit Američany, to je hodně ambiciózní – ale prostě jenom jít dál a vyhnout se nějaké formě společenského kolapsu nebo sérii extremismu?

Myslím, že pro tento úkol není nikdo lepší, než Joe Biden. On přináší centristickou správu, nabídku spolupráce, jakožto demokrat má dlouhodobé vztahy s republikány. A myslím, že tohle je jeho velice důležitá výhoda pro to, abychom se dokázali spojit. Je potřeba také zmínit – jak jste správně říkal –, že drtivá většina Američanů odmítla tohle násilí.

Norman Eisen bývalý americký velvyslanec v Česku (za prezinta Baracka Obamy)

právník a expert na ústavní žaloby

Aktuálně Donalda Trumpa podporuje nejméně lidí v historii, ta čísla se pohybují okolo 30 procent, což je méně než viděl kdykoliv předtím. A mnoho lidí, kteří pro něj hlasovali, kteří ho volili, odsuzují násilí. Myslím si, že ty nejnásilnější formy násilí, které Trump podpořil a ke kterému vyzval – já si opravdu myslím, že on podněcoval k násilí a nejenom tím útokem, který přednesl 6. ledna, ale už měsíce předtím, když říkal, že volby byly ukradené, že demokracie byla ukradena. Pochopitelně, že když lidé věří, že jim někdo ukradl jejich hlasy, tak s tím chtějí něco dělat.

Trump samozřejmě lhal. Je třeba ho za to hnát k zodpovědnosti, ale jsou tu myslím přísliby do budoucna, že se z toho můžeme dostat. Uvidíme, jestli republikáni budou ochotni jednat s Bidenem a dohodnout se s ním na některých kompromisech a něčeho společně dosáhnout a vylepšit tyhle problémy, které tu máme.

Zabýváte se i zabezpečením voleb. Základem současné krize, jak už jste naznačil, je to, že spousta lidí stále věří Trumpovým tvrzením o ukradených volbách. Co jim můžete vzkázat?

Je to tak. Pomáhám s programem ochrany voličů (Voter Protection Program), což je organizace, která se zabývá integritou a bezpečností voleb. Co bych jim vzkázal? „Rozumím tomu, proč chtějí bojovat za svou zemi – v dobré víře, ne násilím. Protestovat, ale bez násilí. Musí to být bez násilí. A chtěl bych vám říct, že to, čemu věříte – ta základní fakta – nejsou pravdivá.“

Vydali jsme zprávu, v níž tohle říkáme. Procházíme tam mýty, jedním za druhým, a jen jedna z věcí, kterou opakuji, je, že musíme i nadále mluvit s našimi spoluobčany. Ne s těmi, co jsou násilní – ti patří do vězení, ale s těmi, kteří se ptají. S těmi, kteří mají nějaké výhrady. Jak řekl v době prvního impeachmentu prezidenta Trumpa náš slavný kongresman John Lewis, bojovník za lidská práva: „Proveďte ten impeachment, ale s láskou.“ A přesně tak to musíme dělat – musíme bojovat, ale s láskou, mírumilovně a slovy. Musíme vysvětlovat, proč se ti lidé mýlí.

Teď tu máme po třinácti měsících druhou ústavní žalobu vůči Donaldu Trumpovi. Tentokrát na ní nespolupracujete, jste v roli analytika impeachmentu pro televizi CNN. Myslíte si, že Donaldu Trumpovi hrozí, že bude na rozdíl od první ústavní žaloby odsouzen?

Doufám, že ano. Viděli jsme Alexeje Navalného, jak se vrací do Ruska. A pokud lídři jako on dokážou mít takovou odvahu, dokážou i republikánští senátoři dát stranou to, že se bojí, že na ně zaútočí ti, kteří mají rádi prezidenta Trumpa. To, že se bojí například výzvy v primárkách. Jestli dokážou tohle dát stranou a chovat se podle svého svědomí, protože vědí, že Donald Trump by se už neměl ucházet o funkci, mají nejenom šanci ho uznat vinným, ale měli by ho také diskvalifikovat.

A já doufám, že budou dostatečně odvážní. Že budou tak odvážní jako Navalnyj nebo jako zakladatelé Spojených států. Pokud tyhle hrdiny někdy obdivovali, tohle je pro republikánské senátory šance, aby se stali hrdiny. Pokud se připojí 17 z nich, tak ho odsoudí, shledají ho vinným a potom ho Senát může diskvalifikovat z dalších voleb.

Minulý týden jste napsal komentář pro The New York Times, ve kterém tvrdíte, že kdyby šéf republikánů Mitch McConnell chtěl, Senát mohl stihnout soud s Donaldem Trumpem ještě před koncem jeho funkčního období. To se nestane, Senát bude Trumpa soudit až po jeho odchodu z Bílého domu. Zaznamenal jsem pochyby, jestli je to vůbec v souladu s ústavou.

Ne, nejsou žádné pochyby. Tohle je jednoznačně v souladu s ústavou, protože ten právní princip je jasný. Impeachment může pokračovat dál až do posledního dne života, může pokračovat. Diskvalifikace, to je to klíčové. Může to pokračovat do nekonečna.

Například v 18. století jsme měli impeachment Williama Blounta a soud se také konal až po jeho odchodu z úřadu. V 19. století jsme měli Williama Belknapa a i tenhle impeachment se konal až po jeho konci v úřadu. Neexistuje žádný důvod, proč by se toto nemohlo aplikovat na současného prezidenta.

Prezident John Quincy Adams a syn jednoho ze zakladatelů Spojených států řekl, že impeachment se opravdu může konat až do posledního dne života, a to je přesně pravda. Celá řada právních názorů, které jsme slyšeli od prezidenta, je nesmyslná.

Donalda Trumpa po konci jeho prezidentství čekají i další právní bitvy, nejen v rámci impeachmentu. Jak vážné to pro něj může být?

Může to být velmi, velmi vážné. Riziko pro Donalda Trumpa je extrémní, protože tu jsou podezření z finančních podvodů z New Yorku. Vypadá to, že stát Georgie zahájí vyšetřování jeho žádosti o volební podvod. Trump volal státnímu tajemníkovi a chtěl po něm, aby našel hlasy, které neexistují. Je tu také riziko týkající se podněcování ke vzpouře. Takže já si myslím, že prezident Trump čelí velkému riziku.

Mnoho lidí očekává, že před odchodem z Bílého domu udělí Donald Trump sám sobě preventivní milost, která by se týkala federálních případů, samozřejmě nevztahovala by se na ústavní žalobu. Natáčíme tento rozhovor několik hodin před jeho vysíláním a zatím si prezident milost neudělil. Pokud to udělá, bude to v souladu s ústavou? I jeho okolí ho od toho podle některých zpráv zrazovalo, třeba bývalý ministr spravedlnosti William Barr.

Donald Trump si může zkusit udělit sám sobě milost, ale já si myslím, že udělit milost sám sobě odporuje naší ústavě. Ten princip je tady jednoznačný – nikdo nemůže být soudcem ve svém vlastním případu. Pokud Trump sám sebe osvobodí, bude to znamenat, že sám sebe soudí. Žádný takový příklad v americké historii nenajdeme. A myslím si – a ministerstvo spravedlnosti to řeklo také – že by to bylo porušení naší ústavy. Takže souhlasím s ministerstvem spravedlnosti, které tak rozhodlo za prezidenta (Richarda) Nixona.

Měl by v zájmu usmiřování Američanů udělit Trumpovi milost nový prezident Biden, jak navrhuje třeba bývalý šéf FBI James Comey?

To si nemyslím. To si opravdu nemyslím, že by měl Biden omilostňovat Trumpa. Bylo by to fiasko. Biden by měl nechat systém běžet. Musíme tu mít zodpovědnost. Trump dost možná porušil celou řadu zákonů a je potřeba, aby se konalo nezávislé vyšetřování – jak jednotlivými státy, tak federální vládou. Takže já jsem jednoznačně proti tomu, aby se mohl omilostnit sám, i aby ho omilostnil Biden.

Donald Trump nepřipouští, že by osobně nesl zodpovědnost za útok na Kapitol. Na jeho obranu zaznívají argumenty o svobodě projevu. A dlouhodobě si stěžuje, že byl atakován od první minuty v úřadě. Že nedostal žádnou šanci ukázat se bez předsudků v roli prezidenta. Nemá částečně pravdu? Ptám se vás, protože – jak popisujete i ve své poslední knize Případ pro americký lid – vy jste se osobně od samého začátku angažoval v soudních stížnostech na prezidenta Trumpa.

Je pravda, že jsem proti němu podal tu úplně první žalobu. V okamžiku kdy se ujal svého úřadu. Ale na tom není nic špatného, on si to zasloužil. Každá kritika, nebo každý soudní spor, do kterého se dostal – může si za to sám.

Já jsem rozhodně nezačal jako člověk, který by byl v každém ohledu proti němu. Vždyť já jsem jim radil, já jsem pomáhal v tranzičním týmu. Ale on prohlásil, že hodlá přijímat finanční výhody, služební požitky přes svoje firmy – a tohle je proti naší ústavě. On tedy otevřeně řekl, že bude porušovat zákony. Já jsem neměl na výběr, musel jsem proti němu vystupovat.

To bylo v dobách prezidenta Baracka Obamy a viceprezidenta Joea Bidena a nebyla to jediná vaše pozice v této administrativě. Teď nás jen hodiny dělí od Bidenova nástupu na pozici prezidenta. Dostal jste od něj nějakou nabídku?

Budu pokračovat ve své práci. Pracuji jako akademik v Brookings Institution, pracuju jako právní analytik impeachmentu pro televizi CNN a pracuji na programu ochrany voličů. Mám spousty věcí, které potřebuji dělat a budu v tom pokračovat.

Dá se říct, že Česko si na nezájem Trumpovy vlády nemohlo stěžovat – premiér Andrej Babiš z hnutí ANO byl v Bílém domě, Češi byli partnerem v oblasti sítí 5G a jejich zabezpečení. Kolik pozornosti mohou podle vás čekat od prezidenta Bidena?

Když jsem byl velvyslancem v Česku, velice úzce jsem spolupracoval s někdejším viceprezidentem Bidenem a jeho týmem - včetně Tonyho Blinkena, který se stane ministrem zahraničních věcí. Jsou si plně vědomi důležitosti partnerství mezi Spojenými státy a Čechy. Vědí, jak je tohle partnerství důležité. Myslím si, že vláda Joea Bidena tohle bude odrážet. Myslím si, že si povedete velice dobře. Bude se o vás vědět.

Bidenova administrativa slibuje změnu zahraniční politiky ve vztahu k mezinárodním organizacím, změnu stylu spolupráce s partnery. Ale celkově – kolik se toho reálně změní vůči našemu regionu? Četl jsem metaforu, že od Bidena to bude tvrdá láska. Je to výstižné?

Nevím. Přístup Trumpovy administrativy bych popsal jako „šílenou lásku“ nebo jak říkáme ve Státech: je to zároveň láska a zároveň nenávist, protože Trump útočil na naše nejbližší evropské spojence. Vás konkrétně ušetřil nějakých útoků, ale zásadním způsobem destabilizoval region. Měl velice zvláštní vztah s prezidentem (Ruska Vladimirem) Putinem a nekoherentní vztah s Čínou, která představuje velikou bezpečnostní hrozbu. Byl to opravdu schizofrenní vztah s Evropou.

Těžko říct, co konkrétně provedl České republice. Je opravdu zapotřebí to vnímat v kontextu vztahů mezi Evropou a Amerikou. Ale myslím si, že s Bidenem uvidíte návrat ke stabilnímu, normálnímu spojenectví. Takže bude zde určitě návrat k tomu, na co jsme byli zvyklí předtím.

Určitě zde bude zásadní pro všechny členy NATO, aby se snažily přiblížit závazku utratit tři procenta za obranu. Tohle Trump ani nepochopil, o co se jedná. On nepochopil, že tohle není něco, co máte povinně zaplatit, ale že to je nějaký závazek, nějaká snaha. Já bych řekl, že ty vztahy se jednoznačně vrátí k normálu. Neřekl bych, že je to tvrdá láska. Řekl bych, že je to chytrá láska Joea Bidena a Kamaly Harrisové.

Joe Biden a Kamala Harrisová budou uvedeni do funkce tady ve Washingtonu ve středu za nevídaných vojenských manévrů. Vznáší se tu hrozba domácího terorismu, Spojené státy mají historii násilí vůči prezidentům. Jsou Biden, Harrisová a ostatní v bezpečí?

Jsou v bezpečí. Nikdy jsem neviděl to, co tady nyní ve Washingtonu zažíváme. Nikdo se o ně nemusí bát, že by se jim stalo něco během inaugurace. Protože tajná služba je opravdu skvělá v tom, aby našeho prezidenta a viceprezidenta uchovala v bezpečí. Trump byl nenáviděn většinou Američanů po celé 4 roky, ale oni i jeho dokázali skvěle ubránit a totéž oni udělají pro Joea Bidena.

Poslední, co bych chtěl říct vašim posluchačům – já jsem měl to privilegium, že jsem mohl pracovat mnoho let s Joem Bidenem, já ho obdivuji. Myslím si, že bude skvělý pro česko-americké vztahy, on opravdu je chápe a oceňuje je.