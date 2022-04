Americký vojenský expert Brzezinski: Je třeba zavést bezletovou zónu a přidat v pomoci Ukrajině

Na rozdíl od Bílého domu patří k té části amerických expertů, podle kterých by Západ měl na Ukrajině zavést humanitární bezletovou zónu. Ian Brzezinski je bývalým předním představitelem Pentagonu pro NATO a Evropu. A také rodinným přítelem Madeleine Albrightové, někdejší americké ministryně zahraničí českého původu, která nedávno zemřela. Praha 14:57 12. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ian Brzezinski | Zdroj: Profimedia

Brzezinski je přesvědčený, že dojde na slova Madeleine Albrightové, která vpředvečer současného útoku na Ukrajinu pro NY Times předpověděla, že Vladimir Putin dělá historickou chybu.

„Zatím se to ale nedá říct, že už se ukázalo, že měla pravdu, protože ten konflikt pokračuje. Podle mě to tak dopadne, ale Putin se nevzdává svých cílů na východě a jihu Ukrajiny,“ říká zahraničněpolitický a vojenský expert think-tanku Atlantic Council.

„Kromě míst, kde se bojuje, bych pořád nevylučoval ani to, že se pokusí obsadit třeba až Oděsu. Bude to ještě krvavá, brutální válka. Tato fáze bude trvat měsíce, možná roky. A pokud chceme zajistit, aby Madeleine Albrightová měla pravdu, Západ bude muset v pomoci Ukrajině přidat,“ upozorňuje Brzezinski.

Republikán Ian Brzezinski celkově chválí administrativu demokrata Joea Bidena za to, jak dala dohromady a vede koalici zemí na podporu Ukrajiny i za směr, kterým se ubírá. Kritizuje ji ale za tempo a intenzitu pomoci a v Interview Plus také předkládá své argumenty pro zavedení humanitární bezletové zóny.

Role Česka

Coby bývalý představitel americké vlády a Pentagonu s vazbami na náš region si také všímá role Česka. Oceňuje cestu Petra Fialy do ukrajinského hlavního města: „Myslím, že váš premiér projevil skutečnou odvahu, když se vypravil do Kyjeva. Byl to důležitý projev podpory, který si tam budou vždy pamatovat. Nezapomenu to ani já, který jsem tam dva roky žil.“

„Poskytli jste obrněná vozidla, to byl důležitý příspěvek a vaše země stojí v popředí takovéto pomoci. Myslím, že byste v tom měli pokračovat, usilovat o další sankce a podle mě i orodovat v NATO za humanitární bezkonfliktní zónu na Ukrajině,“ dodává Brezinski.

Měnit se teď podle něj bude i celková podoba bezpečnostní spolupráce mezi Spojenými státy a Evropou. Prý se nebojí toho, že by za necelé tři roky usedl v Bílém domě typ trumpovského republikána, který by se snažil roli Američanů v Alianci oslabit.

Měli bychom spolupracovat

„Myslím, že Putin velmi jasně ukázal, že Spojené státy si nemohou dovolit Evropu ignorovat. Navýšili jsme teď počet našich vojáků ze 60 tisíc nad sto tisíc, a pokud už nebudeme navyšovat čísla, tak aspoň počet vojáků na stálých misích,“ předpovídá.

„Když Evropany vyzýváme, aby dávali víc peněz na obranu, tak ne proto, že bychom chtěli, aby se bránili sami. Ale aby toho mohli víc dělat s námi, a to i v Indopacifiku. Budoucnost nevidím v tom, že si to rozdělíme a Evropa se sama bude bránit Rusku a my Číně. To není efektivní. V obou oblastech bychom měli spolupracovat. To je podle mě budoucnost transatlantické bezpečnosti,“ uzavírá Brzezinski.