Černochová: Česko uzavře s USA dohodu o obranné spolupráci. Ve hře jsou i stíhačky a tanky

Česko se chce urychleně zbavit závislosti na Rusku i v oblasti vojenské techniky a při modernizaci využít americké výrobky. Kromě dalších vrtulníků jsou ve hře i stíhačky nebo tanky. To byl jeden ze vzkazů české ministryně obrany Jany Černochové z ODS při schůzce v Pentagonu s jejím americkým protějškem v Pentagonu. Od stálého zpravodaje Washington 13:45 22. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko brzy uzavře se Spojenými státy obrannou dohodu a chce ve spolupráci s Američany modernizovat svou armádu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

S Lloydem Austinem se také dohodli, že Česko a Spojené státy brzy uzavřou dvoustrannou dohodu o obranné spolupráci. Šlo o první přímé jednání obou zemí na úrovni ministrů od začátku letošní fáze ruské války na Ukrajině.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Černochová: Česko uzavře s USA dohodu o obranné spolupráci

V pětiúhelníkové tvrzi za Washingtonem přivítal ministr obrany Austin českou návštěvu slovy o tom, že Česko řadí k lídrům v obranné i humanitární pomoci Ukrajině, a poděkoval za českou účast v nové bojové skupině NATO na Slovensku. Také potvrdil, že i americká strana má zájem rychle uzavřít smlouvu s Českem o obranné spolupráci.

„To jsme si potvrdili a teď budeme jednat o konkrétních ustanoveních té smlouvy. Tady jsme s mými kolegy a americkou stranou vykomunikovali, že by ta naše smlouva měla mít obecnější charakter, že by tam neměly být nějaké konkrétní záležitosti jako počty vojáků nebo konkrétní body, jako tomu bylo v jiných smlouvách jiných okolních zemí,“ řekla po jednání v Pentagonu česká ministryně obrany Černochová.

Německo téměř vyčerpalo možnosti dodávek zbraní Ukrajině, Scholz nechce konflikt NATO a Ruska Číst článek

Ministru Austinovi také předestřela snahu Česka urychleně se zbavit závislosti na ruském zbrojním průmyslu. A vůli pokračovat v modernizaci české armády ve spolupráci s Američany.

Ti by měli příští rok dodat 12 vojenských vrtulníků, Černochová by jich prý výhledově uvítala až třicet. Mluvila s Američany také o české potřebě nových tanků a stíhaček. Kvůli ruské válce na Ukrajině teď modernizuje nebo doplňuje vojenskou techniku mnoho zemí, výroba je zahlcená a vznikají jakési pořadníky.

Černochová doufá, že Česku v tomto ohledu u Američanů pomůže velmi aktivní pomoc Ukrajině s vojenskou technikou.

„Dostala jsem osobní příslib pana ministra Austina, že dohlédne na to, aby byla Česká republika v rámci plánů modernizace zemí, která má jasnou prioritu i pro Spojené státy. On samozřejmě z pozice ministra nemůže říkat firmám ‚teď upřednostněte tuto a tuto zemi‘, ale může být jakýmsi garantem toho, že Česká republika nebude odsouvána.“

Dohoda o obranné spolupráci s USA by mohla být jakousi odměnou za Ukrajinu, říká analytik Kraus Číst článek

I ve Washingtonu se – zatím hodně obecně – mluví o možných nových základnách ve východní Evropě. Děje se tak v rámci počátečních debat o tom, jak se teď kvůli ruské agresi bude měnit dlouhodobá strategie zajištění bezpečnosti v Evropě v rámci NATO.

Politici ODS včetně premiéra Petra Fialy mluví o základně v Česku jako o svém přání, které teď není na stole. A nepoložila ho na něj ani ministryně obrany Černochová v Pentagonu.

„Ano, je to stále moje přání, ale na jednání s panem ministrem jsem takto konkrétně tu záležitost neotevřela. Já myslím, že americká strana zaznamenala i ty naše výroky v médiích, takže oni vědí, že část politické reprezentace o to zájem má, a pokud by z jejich strany ten zájem umístit vojenskou základnu byl, tak bychom se o tom určitě dozvěděli.“

Co naopak Černochová před americkým ministrem obrany Austinem vyslovila, to je příslib Česka navýšit výdaje na obranu na dvě procenta HDP do roku 2025, jak zní závazek pro členské země NATO, na který Američané dlouhodobě poukazují.