USA chtěly nasadit odposlechy na Kima, píše americký deník. ‚Článek má řadu nesrovnalostí,‘ míní expert
Američané se v roce 2019 neúspěšně pokusili nasadit odposlechy na severokorejského vůdce Kim Čong-una. Zabili při tom několik severokorejských civilistů, píše americký deník The New York Times. Šlo o přísně tajnou misi osobně schválenou Donaldem Trumpem v době, kdy s Kimem jednal o severokorejském jaderném programu. „Článek v sobě má řadu nesrovnalostí,“ nastiňuje pro Radiožurnál amerikanista z Univerzity Palackého Lukáš Perutka.
Článek The New York Times místy připomíná thriller. Popisuje mimo jiné, že se členové amerického komanda na misi v KLDR připravovali s vědomím, že by sebemenší chyba mohla vyvolat útok ze strany Kimova režimu, a to buď na americké jednotky v Jižní Koreji, nebo přímo na cíle ve Spojených státech. Teď už podle vás nic takového nehrozí?
To je samozřejmě otázka. Všechny takové operace jsou top secret, to znamená přísně utajené, takže se provádějí během doby, co spolu mluvíme, a řekl bych, že je to taková každoroční záležitost.
Nicméně ten článek v sobě má řadu nesrovnalostí. Vysvětlují to tím, že nemohou zveřejnit všechny detaily operace kvůli bezpečí.
Upřímně ale nevím, co můžete na nějakém korejském pobřeží instalovat za zařízení, které vás bude informovat o jaderném programu nebo Kimově komunikaci. To je pro mě tedy záhada.
Jak jste naznačil, deník The New York Times se odvolává na dvě desítky amerických vládních představitelů, bývalých i současných, kteří incident nechtěli komentovat, protože je nadále oficiálně utajovaný. Dá se ale i z toho, že operaci výslovně nepopřeli, vyvodit, že se to opravdu stalo?
Jak je mi známo, tak Trump to skutečně popřel. (Novináři) se ho na to ptali v průběhu noci a on řekl, že o tom slyší poprvé v životě.
Přímá vojenská provokace. Severní Korea odsoudila společné vojenské cvičení USA a Jižní Koreje
Číst článek
Další členové kabinetu, například poradce pro bezpečnost John Bolton, se odmítli na článku podílet. Z toho ale samozřejmě těžko vyvozovat, jestli se něco takového událo, nebo ne. Je to klasická strategie: radši nic neříkat, pokud možno se k tomu nevyjadřovat.
Důvod ukončení operace
Vyplývá z článku od The New York Times, proč operace selhala?
Jak jsem to pochopil, tak přímo mariňáci měli nařízeno, že jakmile dojde ke kontaktu s jakýmkoliv Severokorejcem, tak mají operaci ukončit. Pravděpodobně proto selhala.
Je to ale také trochu divné, protože pochybuji, že by rybáři na rybářské lodi měli mobily, kterými by mohli informovat o tom, že viděli cizí jednotky. To považuji skoro za science fiction.
Ukradnou identitu a nechají se zaměstnat na Západě. Agenti z KLDR získávají přístup do cizích IT firem
Číst článek
Za jakých okolností schvaluje podobné mise speciálních sil přímo americký prezident a koho o tom musí informovat?
Nemusí schvalovat všechny mise. Ohledně toho, co má (prezident USA) schválit, je trochu šedá zóna. Jde především o mise, o významné záležitosti. Tohle by do toho spadalo – kdyby se skutečně vylodili na pobřeží Severní Koreje, tak by o tom americký prezident měl vědět.
Potom je otázkou, do jaké míry bude prezident informovat Kongres, což by měl dělat. Zejména pak v případě významných záležitostí.
Koneckonců podle toho článku pak o této záležitosti informovala členy Kongresu administrativa Joea Bidena.
Získávání informací
Co to ukazuje o amerických snahách získávat informace ze Severní Koreje, popřípadě přímo o severokorejském vládci Kim Čong-unovi?
Dlouhodobým zájmem Američanů je zjistit, jak funguje korejský jaderný program. Můžeme říct, že zprávy tajných služeb, ať už amerických nebo třeba jihokorejských, jsou dost protichůdné.
V tomto ohledu je pochopitelné, že se Američané snaží získávat co nejvíce informací. Severní Korea je problematická. Nemá žádnou veřejnou wifi, pomocí které by se skrz kyberútok daly zjistit nějaké informace.
Spojenectví s Ruskem je velmi efektivní v odstrašování USA, zní ze Severní Koreje
Číst článek
U satelitů je zase problém, že většina jaderného arzenálu je v podzemních komplexech, takže se to nedá odhalit ani ze satelitu. Nasazení špionů je také problematické, protože je to příliš utažený režim. Přeběhlíci ze Severní Koreje si zase informace mnohdy fabulují, aby získali lepší zacházení – ať už od Jižní Koreje, nebo ve Spojených státech.
Všechny tyhle možnosti získávání informací jsou problematické. Nedivil bych se proto tomu, že tam Američané zkouší něco jiného.
V roce 2019, kdy se incident stal, nakonec snaha Trumpovy administrativy přimět KLDR k zastavení jaderného programu selhala a Severní Korea pokračuje ve vývoji jaderných zbraní dál. Jak vysoko v žebříčku priorit Trumpovy zahraniční politiky je tahle otázka?
Dlouhou dobu se k tomu nevyjadřoval, takže od toho pravděpodobně upustil. Očividně pro něj bylo nejdůležitější, že se s Kimem dvakrát sešel v roce 2019 – jednou ve Vietnamu, jednou na hranici mezi Jižní a Severní Koreou.
Od té doby pro něj Korea nepředstavuje závažnější problém, který by chtěl řešit. Koneckonců je vidět, že věnuje veškeré úsilí Ukrajině. Pravděpodobně s tím, aby se do budoucna mohl věnovat americkému soupeření s Čínou.