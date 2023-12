‚Pomoc Ukrajině je výhodnější a levnější, než následky prohry.‘ Analytici varují USA před blokováním financí

Americký kongres zatím neschválil další pomoc Ukrajině ve válce s Ruskem. Finance blokují republikánští senátoři. Podle analytiků z Institutu pro studium války je ale v této otázce ve hře mnohem více, než si lidé uvědomují. Pomoc Ukrajině je podle nich pro USA mnohem výhodnější a levnější, než kdyby Ukrajina válku prohrála a Spojené státy na situaci musely adekvátně reagovat. Washington 17:04 16. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít USA by podle analytiků nezvládlo simultánně bránit spojence NATO a Tchaj-wan | Foto: Sputnik/Sergei Guneev | Zdroj: Reuters

„Výhra Ruska by přivedla jeho poničenou, ale vítěznou armádu až k hranicím NATO. Rusové by byli od Černého moře až po Severní ledový oceán,“ cituje jednoho z expertů web Business Insider.

Spojené státy by tak byly nuceny nasadit své pozemní síly ve východní Evropě, aby zabránily případnému ruskému útoku na Evropu. A protože by Rusko přesunulo svou protivzdušnou obranu přímo k hranicím Severoatlantické aliance, USA by v Evropě rozmístily například i speciální letouny typu stealth nezachytitelné radarem, usuzují analytici.

„Údržba těchto letounů je tak nákladná, že by se Spojené státy musely rozhodnout. Buď udržovat letouny v Asii k případné obraně Tchaj-wanu a dalších spojenců, nebo udržovat letouny v Evropě k případné obraně spojenců NATO,“ uvedli dále.

Hrozba by navíc podle Institutu pro studium války mohla trvat „nekonečně dlouho“ a s tím související náklady by ve výsledku USA ekonomicky vyčerpaly. A to do té míry, že by výrazně posílil světový vliv Číny, která by se i mohla odhodlat k invazi na Tchaj-wan.