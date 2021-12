V USA rychle přibývá dětí hospitalizovaných kvůli covidu. Odborníci varují před ‚znepokojivými‘ počty

V USA muselo být na konci prosince s covidem-19 hospitalizováno nově 378 dětí. Podle Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je to ve skupině občanů do 18 let oproti předchozímu týdnu 66procentní nárůst. V USA zaznamenali ve čtvrtek za minulých 24 hodin 580 000 nových nákaz, což je dosud nejvyšší denní údaj v zemi a dvojnásobek ve srovnání s růsty nákazy minulou zimu.

