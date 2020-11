USA čelí třetí vlně covidu. Denní přírůstky jsou rekordní, nemocnice se plní ‚neudržitelným‘ tempem

Zatímco se pozornost soustředila především na prezidentské volby a další osud vedení Bílého domu, koronavirová situace ve Spojených státech se razantně zhoršila. Počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19 dosáhl nejvyšších hodnot od začátku pandemie a neustále roste také počet nově odhalených případů nákazy, které už sedm dní po sobě přesahují 100 tisíc případů za den. Některé nemocnice se proto ocitají na hraně kapacit. Washington 9:16 12. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice v USA se plní ‚neudržitelným‘ tempem, píší americká média | Zdroj: Reuters

Po dubnovém a následném letním vrcholu pandemie koronaviru Spojené státy zažívají už třetí vlnu epidemie covidu-19 a američtí odborníci varují, že vzhledem k chladnějšímu počasí může aktuální situace trvat o poznání déle než v případě dvou předchozích epidemických vln. Dramaticky se přitom situace jeví už dnes.

Trump kritizoval, že zprávy o nadějné vakcíně přišly po volbách. Zmařilo mu to prý vakcínové vítězství Číst článek

Ve středu dosáhl počet hospitalizovaných v USA dosavadního rekordu – přesně 65 368 pacientů – a dosud nejvyšší je i počet nově odhalených případů covidu-19, který podle deníku The New York Times poprvé přesáhl hranici 140 tisíc pozitivních testů za uplynulý den.

Podle dat organizace The COVID Tracking Project se přitom počet lidí, kteří s koronavirem skončili v amerických nemocnicích, v porovnání s hodnotami z konce září více než zdvojnásobil a přesáhl i dosavadní maximum z 15. dubna, kdy úřady evidovaly celkem 59 940 hospitalizovaných pacientů nakažených koronavirem.

Vzhledem k prudkému nárůstu denních bilancí tyto hodnoty nicméně budou dál narůstat – přes 100 tisíc nově odhalených případů nákazy Spojené státy evidují poslední více než týden, i když rostoucí trend zaznamenává také počet provedených testů.

„Vzhledem k rekordnímu počtu případů zaznamenaném v posledních dnech je současný nárůst hospitalizací pravděpodobně jen předehrou mnohem většího nárůstu v příštích týdnech,“ varuje pro list The Wall Street Journal Thomas Tsai, odborník na veřejné zdraví Harvardské univerzity.

Jiná situace než na jaře

Americká rozhlasová stanice NPR upozorňuje, že už nyní se začínají nemocniční lůžka plnit vážně nemocnými pacienty „neudržitelným tempem“ a vzhledem k rozsahu šíření infekce, kterou zaznamenávají celé Spojené státy, bude dopad třetí vlny epidemie „ničivější a zdlouhavější“ než dvě předchozí.

‚Vyhodili ho jako odpadky.‘ Pečovatelské domy v USA vyhánějí klienty, chtějí místo pro pacienty s covidem Číst článek

„Máme oprávněný důvod být skutečně velmi znepokojeni naším zdravotním systémem na celonárodní úrovni,“ varuje pro NPR Luaren Sauerová z Univerzity Johnse Hopkinse, která sleduje obsazenost nemocničních kapacit v zemi.

Největší počty nových případů na počet obyvatel nyní registrují zejména středozápadní státy, především Severní a Jižní Dakota, Iowa, Wisconsin, Wyoming nebo Nebraska. Ohniskem další vlny pandemie se stává také stát Illinois, s nárůstem se ale potýká drtivá většina amerických států. Kvůli tomu jsou také možnosti lékařské výpomoci napříč USA, která probíhala na jaře a v létě, spíše omezené.

Zatímco v dubnu směřovali zdravotníci z ostatních koutů země do nejhůře zasaženého New Yorku, v létě to byly především státy jihu, nyní ale Spojené státy čelí jiné situaci, varují americká média.

„Všude jsou buď těžce zasaženi, nebo sledují rostoucí počet případů covidu-19 a očekávají i mnohem víc pacientů s chřipkou. Možnost, aby zdravotní pracovníci mohli opustit svá rodná města (aby pomohli, kde je potřeba), je velmi omezená,“ popisuje pro deník The New York Times viceprezidentka asociace amerických nemocnic Nancy Fosterová.

Smrtící fáze

Situace v nemocnicích napříč Spojenými státy ale zdaleka není na všech místech stejná. Jak pro NPR upozorňuje odborník Washingtonské univerzity Ali Mokdad, do problémů se dostávají „zvláště ty státy, které nemají velká města s velkými nemocnicemi“.

Nelehký odchod z Bílého domu. Po předání úřadu Trumpovi hrozí žaloby, v záloze má televizi Číst článek

Například v texaském El Pasu už podíl hospitalizovaných pacientů s covidem-19 překročil 40 procent z celkového počtu dostupných nemocničních lůžek, tamní zdravotní systém se tak dostává na hranu kapacit. S tím roste i počet zemřelých, podle NY Times tak vedení města na jihozápadě USA nyní zdvojnásobuje také počet mobilních márnic.

„Když dělá 50 % nemocnice jenom covid, nemocnice je přetížená. Znamená to, že se další služby zpožďují a nemocnice se stává noční můrou,“ vysvětluje Mokdad.

Vedle počtu nakažených a hospitalizovaných ve Spojených státech roste také počet lidí, kteří po nákaze koronavirem zemřeli. Za úterý podle NY Times přibylo 1431 zemřelých, což je v porovnání se situací před 14 dny nárůst o 36 procent.

Na vážnost situace ve Spojených státech už minulý týden upozorňovala koordinátorka krizového štábu Bílého domu, lékařka Deborah Birxová. V interním komuniké, jehož obsah zveřejnila některá americká média včetně The New York Times, varovala představitele země před „nejvíce smrtící fází“ epidemie a zmínila potřebu agresivnějšího postupu.

Mírnější tón, inspirace Obamou a odsunutá střední Evropa. Co čekat od Bidenovy zahraniční politiky? Číst článek

„Vstupujeme do nejvíce znepokojivé a nejvíce smrtící fáze pandemie,“ napsala podle tisku Birxová v rozporu se slovy prezidenta Donalda Trumpa, který v posledních týdnech před volbami několikrát zopakoval, že Spojené státy jsou v boji proti covidu-19 na správné cestě, a přijetí přísnějších restrikcí odmítal.

Birxová ve svém prohlášení nicméně naznačuje, že prezident a jeho poradci věnují příliš mnoho pozornosti karanténním uzávěrám. „Tohle není o lockdownech, o lockdownech to není od března nebo dubna. Je to o agresivním a vyváženém přístupu, který není implementován,“ zdůraznila lékařka v interním dokumentu.

Boj proti koronaviru označuje za jednu z hlavních priorit příští administrativy nastupující prezident Joe Biden, který během předvolební kampaně Trumpův postoj tvrdě kritizoval a opakovaně vyzýval občany k zakrývání nosu a úst na veřejných prostranstvích.

Kvůli zhoršující se situaci na řadě míst v USA nyní přibývají restrikce, kdy státy a města po celé zemi obnovují karanténní opatření nebo pozastavují jejich uvolňování. Například stát New York ve středu ohlásil zákaz provozu barů a restaurací po desáté večer, stejné opatření bylo předtím vyhlášeno v Minnesotě. Ohio se zase přidalo ke státům, které v posledních dnech začínají vyžadovat nošení roušek na veřejnosti.