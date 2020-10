Mladý demokrat Ossoff bojuje o Senát. V Georgii, kde téměř všechny důležité volby vyhráli republikáni

Posledních dvacet let vyhrávali ve státě Georgia téměř všechny důležité volby republikáni, ke kterým patří i nynější prezident Donald Trump. Pak se ale objevil mladý zástupce demokratů Jon Ossoff, který ve 30 letech prolomil rekord v počtu peněz vybraných na volební kampaň do Sněmovny reprezentantů. A v takzvaném broskvovém státě spustil vlnu demokratického optimismu. Teď má naději dostat se do Senátu. Zda se mu to podaří, se rozhodne za týden.

