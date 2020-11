‚Díkůvzdání na Zoomu je lepší než Vánoce na JIP.‘ Úřady v USA vyzývají, aby se lidé vyhnuli cestování

Pandemie koronaviru znovu výrazně sílí i ve Spojených státech a úřady vyzývají Američany – vzdejte se letošního Díkůvzdání. Vládní Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí žádá lidi, aby se tentokrát vyhnuli cestování a čtvrteční večer strávili jen s nejbližšími ve vlastní domácnosti. Podle nedávného průzkumu Univerzity státu Ohio chce ale skoro čtyřicet procent Američanů jeden z hlavních svátků i letos trávit se širší rodinou. Washington 12:14 21. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Typickým jídlem na americké Díkuvzdání je pečený krocan, ilustrační foto | Foto: Emily Elconin | Zdroj: Reuters

Díkůvzdání na Zoomu je lepší než Vánoce na jednotce intenzivní péče, apeluje pastorka jednoho z washingtonských kostelů Elizabeth Haganová. Sociální sítě jsou plné podobných výzev k tomu, aby letos Američané oželeli krocaní hody se širší rodinou či přáteli a spojili se s nimi jenom na dálku, virtuálně. Ale najdou se i opačně laděné pobídky, a to i z Bílého domu.

Scott Atlas, radiolog a pandemický poradce Donalda Trumpa v televizi Fox News řekl, že sice souhlasí s prevencí proti šíření koronaviru, ale že pro starší lidi, po kterých se teď chce, aby se neviděli s rodinou, je izolace tragédií a že pro mnohé je letošní Den díkůvzdání tím posledním.

Jiní členové vládního týmu naopak vyzývají k tomu, aby lidé letošní Díkůvzdání pojali jinak, někteří sami zveřejňují své plány, jak si svátek užít bezpečnou formou. Například přední virolog Anthony Fauci míní, že právě rodinná setkání relativně malých skupin mají teď na podzim podstatný podíl na šíření koronaviru v Americe. V televizi CBS řekl, že on sám kvůli tomu tentokrát své tři děti osobně neuvidí.

„Moje Díkůvzdání bude letos vypadat velmi odlišně. Moc rád bych ho strávil se svými dětmi, ale ony samy se s ohledem na mě a můj věk rozhodly nepřijet, i když mě moc chtěly navštívit,“ říká Fauci „Je to nešťastné, protože rodinné setkávání na Den díkůvzdání, to je posvátná součást americké tradice. Ale za současné situace je to riziko a možná je lepší tohle společenské setkání letos obětovat.“

V amerických nemocnicích je poprvé od začátku pandemie přes 80 tisíc pacientů s covidem-19, denní přírůstek se blíží dvěma stům tisícům nově nakažených, hlavně na Středozápadě, ale i v některých oblastech Texasu a jinde je situace kritická. Americké státy se v těchto dnech znovu vracejí k opatřením z jara či léta a některé vůbec poprvé nařizují povinné nošení roušek.