USA do Británie vrací jaderné zbraně. ‚Američané chtěli, aby to svět věděl, je to vzkaz Rusku,‘ říká Bříza

Zdá se, že Spojené státy americké rozmisťují nebo rozmístily na území Velké Británie jaderné zbraně. „USA tím rozptylují obavy některých Evropanů, že se budou Američané z evropského regionu stahovat," řekl v rozhovoru pro Radiožurnál expert Univerzity Karlovy pro mezinárodní vztahy a bezpečnost Vlastislav Bříza. Rozhovor Londýn/Washington 13:44 25. července 2025

Víme, jaké jaderné zbraně ve Velké Británii jsou?

Víme. Spojené státy s velkou pravděpodobností chtěly, aby svět věděl, že se tak děje. Proto Američané u svých transportních letounů C-17 nevypnuli transpondéry, takzvané odpovídače. Běžně se tak děje.

Ano, někdo může namítnout, že letounů C-17 je na světě hodně, to je pravda, ale tohle byly specifické letouny, které slouží pouze a výhradně k převozu jaderných zařízení, respektive jaderných bomb Spojených států amerických. Takže proto to víme.

Letěly do Velké Británie na základnu, která se nachází zhruba čtyři hodiny jízdy autem severně od Londýna. Na této základně jsou dislokovány, tuším, čtyři letky amerických letounů, z toho dvě se sestávají ze stíhaček F-35. To je podstatné, protože tyto jednotky jsou hypotetickými nosiči taktických jaderných zbraní.

Důležitý symbol a poselství

Takže abych odpověděl, nejedná se o strategické jaderné zbraně, to znamená zbraně, které mají dosah větší než 5500 kilometrů a obrovskou ničivou sílu, ale o taktické jaderné zbraně, které jsou schopny být neseny například letouny F-35. Je to velmi důležitá zpráva, velmi důležitý symbol, velmi důležité poselství.

Spojené státy tím rozptylují obavy některých Evropanů, že euroatlantické spojenectví se oslabí, že USA se budou stahovat z evropského regionu. Ale tím, že oni nechají rozevřený jaderný deštník nad Evropou, protože Velká Británie bezesporu je součástí křídla NATO západního světa, dávají jasně najevo, že to nemyslí vážně.

Ba naopak, Spojené státy měly taktické jaderné zbraně na území Velké Británie naposledy, tuším, v roce 2008. To znamená, že tam po sedmnácti letech obnovují svoji přítomnost. V tuto chvíli počítáme s tím, že tyto zbraně budou umístěny u amerických jednotek, dislokovaných ve Velké Británii.

Nicméně velká Británie objednala dvanáct stíhaček F-35 jako potenciálních nosičů těchto taktických jaderných zbraní. Takže se může stát, že i Velká Británie se brzy stane součástí sdílení jaderných zbraní v rámci NATO tak, jak je to v tuto chvíli v Itálii, Nizozemsku, Belgii, Turecku a Německu.

Na základnách v těchto zemích mají Spojené státy rozmístěných zhruba 100 taktických jaderných zbraní a nosiče místního letectva slouží jako přepravní prostředky v případě války.

Je to kromě jiného také vzkaz Ruské federaci, že jsme pořád tady a pořád platí ona teorie vzájemně zaručeného zničení?

Přesně tak to je, to mohu jenom dvakrát podtrhnout. Proto mimochodem nebyly vypnuty ty transpondéry. Aby Ruská federace věděla, že Spojené státy se nestahují a že se euroatlantická civilizace ani NATO nezaleknou hrozeb, které občas zaznívají například z úst Dmitrije Medveděva.

Británie jako největší letadlová loď USA

Ruská propaganda s tím ale nejspíše stejně naloží po svém...

Bezesporu. Ale ruská propaganda naloží po svém úplně s čímkoliv.

Jakou roli hraje Británie z pohledu bezpečnosti Evropy?

Zásadní, zásadní. Velká Británie má dlouhodobě velice úzké vztahy se Spojenými státy. Užší než zbytek Evropy. To je zásadní i z hlediska bezpečnosti.

Ne nadarmo se historicky Velké Británii přezdívá největší letadlová loď Spojených států amerických na světě. Nikoliv ta jejich flotila, ale právě Velká Británie.

Američané tam mají rozmístěné své vojáky, mají tam několik základen, mimo jiné se teď znovu bavíme i právě o rozmístění taktických jaderných zbraní. A co se týče té provázanosti, tak ta je v oblasti jaderných zbraní mezi Spojenými státy a Velkou Británií zásadní. Nejenom kvůli tomu, o čem se bavíme teď.

Velká Británie má strategické jaderné zbraně na svých jaderných ponorkách, které ale jsou vybaveny americkými raketami Trident, to znamená provázanost i v tomto smyslu.

A co se týče evropské bezpečnosti, tak na Británii není důležité jenom jaderné odstrašení - Velká Británie je s Francií jediným držitelem jaderných zbraní v rámci evropského křídla NATO - ale také její námořnictvo. V případě jakéhokoliv konfliktu je britské námořnictvo je nejsilnější v Evropě.