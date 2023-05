Americký velvyslanec: Dohoda je symbolem jednotné obrany. V Česku nevybudujeme základnu

Nová česko-americká smlouva o obranné spolupráci vyvolala nesouhlas některých politiků z krajní pravice a levice, kteří dohodu považují za povolení pobytu amerických vojáků nebo za smlouvu o vybudování vojenské základny. Podle ministryně obrany Jany Černochové, která smlouvu podepsala v Pentagonu se svým protějškem Lloydem Austinem, jde o podobně významný krok jako vstup do NATO. Interview Plus Washington/Praha 17:39 25. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velvyslanec Sabet vyvrací, že by dohoda zmiňovala budování amerických základen v Česku | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle amerického velvyslance v Česku Bijana Sabeta je podpis dohody zejména symbolický.

Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Bijan Sabet, americký velvyslanec v Česku

„Je to symbol naší společné jednotné obrany. To, že byla tato dohoda podepsána, z toho mám velikou radost. Příštím krokem je samozřejmě ratifikace českým parlamentem, takže je to velice důležitý okamžik pro obě dvě země,“ říká Sabet.

Spojené státy mají podobnou smlouvu už podepsanou s celou řadou dalších spojenců v NATO. Dohoda by měla zvyšovat společnou vojenskou připravenost obou zemí a umožnit jim v případě konfliktu rychlejší postup.

Prohloubení spolupráce

Podle Sabeta se především jedná o právní rámec, který upravuje spolupráci mezi českou a americkou armádou. Výsledek spolupráce by měl být viditelný nejdříve příští rok poté, co smlouvu ratifikuje česká parlament a podepíše prezident.

Američtí vojáci už desítky let spolupracují s českou armádou. Podle Sabeta na tom dohoda příliš nezmění.

„Dohoda o obranné spolupráci v žádném případě neznamená, že by američtí vojáci nastálo pobývali v České republice. Tato dohoda je podobná dohodám, které Spojené státy mají s většinou dalších zemí NATO. Česká republika ji vyjednávala velmi obezřetně takovým způsobem, aby byla v zájmu vaší země. O to, že by se tu měli najednou ocitnout američtí vojáci a zůstat tu, opravdu nejde,“ popisuje.

„To, jakým způsobem Rusko nelegálně zaútočilo na Ukrajinu, jen navyšuje potřebu, aby všichni spojenci ještě více spolupracovali.“ Bijan Sabet

Dohoda podle velvyslance nemá ani žádnou souvislost s nákupy amerických zbraní a na dosavadním průběhu nákupů od amerických zbrojovek nic nemění.

„S českou vládou vyjednáváme a jsme rádi, že české ministerstvo obrany projevilo zájem o zakoupení stíhaček F-35. Pokud jde o další armádní vybavení, Česká republika zakoupila například také 12 helikoptér. Takže to jsou diskuse a jednání, které právě probíhají,“ shrnuje Sabet.

Dohoda nezmiňuje budování základen

Podle něj je v současnosti zvláště kvůli konfliktu na Ukrajině důležité vylepšovat spolupráci mezi spojenci. Sabet však vyvrací, že by dohoda jakkoli zmiňovala budování amerických základen v České republice.

„To, jakým způsobem Rusko nelegálně zaútočilo na Ukrajinu, jen navyšuje potřebu, aby všichni spojenci ještě více spolupracovali. A přesně to dohoda o obranné spolupráci umožňuje. To je taky záměr, se kterým jsme ji uzavřeli. Chceme lépe spolupracovat, chceme být společně silnější a chceme lépe chránit Ukrajinu a naši společnou obranu,“ doplňuje.

Sabet zároveň upozorňuje, že doba je naprosto odlišná od toho, co se dělo před 15 lety, kdy v České republice probíhala velmi vzrušená debata o umístění amerického radaru.

„Tato smlouva je úplně jiná, než byla ta, o které se uvažovalo tenkrát,“ říká. Přesto má ale obavy, že se o dohodě budou šířit některé nepřesné informaci, nebo dokonce dezinformace.

„Myslím si, že je potřeba, aby se k lidem dostaly informace o tom, co v dohodě ve skutečnosti je a čeho se dohoda týká. A právě od toho jsou tu jejich lídři. Jsou tu politici, aby to vysvětlovali, jsou tu také média,“ dodává Sabet.

Poslechněte si celé Interview Plus v audiozáznamu. Moderuje Jan Bumba.