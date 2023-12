Druhá diskvalifikace Trumpa. Ve státě Maine se republikánský exprezident nemůže účastnit primárek

Proti rozhodnutí Bellowsové se lze odvolat u mainského soudu a Trumpova kampaň už v reakci oznámila, že tak učiní.

Úřad státního tajemníka je nejvyšším postem ve státě, co se konání voleb týče. Demokratka Bellowsová je zároveň první volební úřednicí, která jednostranně podobné rozhodnutí přijala.

BREAKING: Maine's top election official disqualifies Donald Trump from the 2024 primary ballot on 14th amendment grounds.



However, the office for Maine Secretary of State Shenna Bellows says her decision will not be enforced until the courts weigh in. pic.twitter.com/m4oXrer7E8