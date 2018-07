Trump: Evropská unie je náš nepřítel v obchodu, Čína ekonomicky a Rusko v určitých ohledech

Na dotaz moderátora, kdo jsou nyní největší nepřátelé Spojených států, Trump reagoval: „Myslím, že máme spoustu nepřátel. Myslím, že Evropská unie je nepřítel za to, co nám dělají v obchodu. Rusko je nepřítel v určitých ohledech. Čína je nepřítel ekonomicky. To ale neznamená, že jsou špatní. To neznamená nic. Znamená to, že jsou konkurenceschopní.“

Reakce z Bruselu na sebe nenechala dlouho čekat. Předseda Evropské rady Donald Tusk prohlásil, že EU a USA jsou nejlepší přátelé. A označovat je za nepřátele jsou „fake news“.

Na cestě za Putinem

Šéfa Bílého domu čeká od pondělí ve finských Helsinkách společný summit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Trump v rozhovoru pro CBS News řekl, že na setkání nepůjde s přehnaným očekáváním. Dle vlastních slov ale nečeká, že by schůzka dopadla špatně. „Mám malá očekávání,“ prohlásil.

Zároveň ale ujistil, že se nic špatného nestane. „Nic zlého z toho nevzejde, možná se dočkáme něčeho dobrého.“