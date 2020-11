Trumpovi příznivci protestují ve Filadelfii proti dalšímu sčítání. Opožděné hlasy považují za neplatné

V rozhodujících státech se okolo sčítání voleb strhla právní bitva. Volební štáb Donalda Trumpa podal celou řadu stížností a žalob, část z nich už soudy zamítly. Obhájce postu v Bílém domě například požadoval, aby soudy rozhodly o pozastavení sčítání hlasů, protože počítání je podle něj podvodné. Jeho požadavek vyrazili ve Filadelfii podpořit před sčítací centrum jeho příznivci. Bidnovi příznivci naopak trvají na sečtení všech hlasů. Filadelfie 11:07 6. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trumpovi příznivci trvají na tom, že je započítávána spousta neplatných hlasů (ilustrační foto) | Foto: Bing Guan | Zdroj: Reuters

Před sčítacím centrem ve Filadelfii se sešli příznivci obou prezidentských kandidátů a vzájemně se překřikují. Jedna strana trvá na tom, aby se sečetly všechny hlasy, druhá mluví o ukradených volbách a podvodech.

„Neřekla bych, že se tady někdo snaží spočítat platné hlasy. Myslím, že se tady se někdo pokouší naopak započítat neplatné hlasy,“ vysvětluje jedna z demonstrantek, Sarah, která pracuje v konzervativní organizaci FreedomWorks. Jestli jsou volby podvodné, sama neví, má ale pocit, že nad tím není kontrola.

„Nevím, jestli některé ty hlasy tady jsou nebo nejsou platné, a proto jsme tady,“ dodává.

Spolu s ostatními Sarah vykřikuje, že chce svobodné volby. To je podle Elizabeth, která je demokratická zastupitelka na Filadelfské radnici, samozřejmé.

„Máme komisi městských úředníků, kteří jsou zvolení. Je to nadstranická skupina a máme v ní plnou důvěru,“ říká Elizabeth.

Volební podvody podle ní jsou něco neobvyklého. „Spousta výzkumů a studií ukázala, že volební podvody nejsou něco, co by bylo významně rozšířené jako tamti lidé tvrdí. Myslím, že jejich stížnosti nejsou upřímné, jen jsou uražení, protože prezident Trump prohraje a až se sečtou všechny hlasy, bude vítězem Joe Biden,“ míní Elizabeth.

Tím, kdo dělá mezi podporovateli demokratů dobrou náladu, je DJ Niklas. „Tady není o čem přemýšlet. Tady běží nějaký proces, počítají se tu hlasovací lístky. Každý ten lístek někdo kontroluje, jestli je platný, je to součástí celého počítání. Takže tahle trumpovská snaha na tenhle proces poukazovat jako na problém je podle mě jen výmysl.“

Opožděné hlasy

Jedním z těch, kdo se překřikuje s druhým táborem je Afroameričan Samuel. „Demokraté nikdy nepřijali volební výsledek z minulých prezidentských voleb. A celé čtyři roky pracují na tom, aby ho dostali z Bílého domu,“ říká Samuel. Podle něj jsou volby problémové.

„Pokud hlasovací lístky nepřijdou k volebními komisím do dne voleb, nesmíme je počítat. Hotovo. Soudy tohle podpoří, jsem si tím jistý. Třetího listopadu je konec hlasování a je mi jedno, co se s tím pojí. Klidně kvůli tomu půjdu do války,“ dodává Samuel.

Americký Nejvyšší soud už před volbami na základě žaloby Trumpova volebního štábu potvrdil, že Pensylvánie smí přijímat poštovní hlasy až do pátku šestého listopadu.