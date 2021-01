Přísahal, že bude bránit ústavu, ale neudělal nic, vysvětloval republikán, proč podpořil impeachment

Donald Trump je prvním prezidentem v historii USA, který čelí druhé ústavní žalobě. Sněmovna reprezentantů schválila Trumpův impeachment tentokrát s obviněním, že podnítil povstání proti Spojeným státům. Trump vyzval své příznivce k pochodu na Kapitol a použití síly. Ti potom vtrhli do sídla Kongresu. Senát o Trumpově možném odstranění z úřadu ale zřejmě nebude hlasovat dřív, než jeho funkční období za šest dní vyprší. Od stálého zpravodaje Washington 7:51 14. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Republikán Dan Newhouse, který ve Sněmovně reprezentantů podpořil impeachment na Donalda Trumpa | Zdroj: Profimedia

Čtyřikrát v historii odhlasovala americká sněmovna ústavní žalobu na prezidenta, v polovině případů se to týká Donalda Trumpa. Na první dva prezidentské impeachmenty se čekalo víc než dvě stě let existence sněmovny, ty Trumpovy přišly během méně než třinácti měsíců.

Hlasování předcházela blesková, ale vášnivá debata, během které se na rozdíl od prosince 2019 k žalobě přihlásili i republikáni. Pro jich nakonec hlasovalo deset.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sněmovna reprezentantů schválila návrh ústavní žaloby na Trumpa. Téma shrnul zpravodaj Jan Kaliba

„Prezident složil přísahu, že bude bránit Ústavu před všemi nepřáteli – zahraničními i domácími. Minulý týden jsme měli domácí hrozbu u bran Kapitolu a on neudělal nic, aby to zastavil. Proto s těžkým srdcem, ale jasně rozhodnutý budu hlasovat pro impeachment,“ dokončil za potlesku demokratů svůj projev republikán Dan Newhouse.

Naprostá většina jeho kolegů naopak hlasovala proti ústavní žalobě na Donalda Trumpa.

„Za sedm dní přijde poklidné předání moci, tak jako to v naší zemi bylo pokaždé. Ale demokrati schvalují další ústavní žalobu na prezidenta Trumpa. Tohle naši zemi nesjednocuje,“ řekl republikán, Medailí svobody v pondělí Trumpem vyznamenaný Jim Jordan.

Demokrati na to reagují, že nechtějí jednotu s útočníky na Kapitol. Podle nich je potřeba sjednotit se ve snaze hnát viníky k zodpovědnosti. Demokratický kongresman Jason Crow televizi MSNBC tvrdil, že většina republikánů by to udělala, ale jsou paralyzovaní strachem:

„Mluvil jsem s mnoha republikánskými kolegy a pár z nich mi se slzami řeklo, že mají strach o život, pokud budou hlasovat pro impeachment. Odpověděl jsem jim, ať vítají v klubu. Mnoho z nás totéž cítí už dlouhou dobu, protože jsme se zastali demokracie.“

Podle republikánského lídra v Senátu Mitche McConnella tato komora Kongresu případ převezme příští týden. Tvrdí, že ani kdyby soud začal okamžitě, vynést verdikt by nebylo možné dřív než po odchodu Donala Trumpa z Bílého domu, což nastane za šest dní.

Krátce po schválení ústavní žaloby vydal Bílý dům pětiminutové video s projevem Donalda Trumpa.

Prezident v něm o impeachmentu nemluví. Odsoudil v něm násilí, vyzval k uklidnění situace a k jednotě. Stále ale nevzkázal svým mnoha příznivcům, kteří věří lži o volebním podvodu a jsou naštvaní a frustrovaní, že prohrál v řádných volbách a Joe Biden bude legitimním prezidentem.