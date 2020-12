Trump může brečet či tweetovat, ale brzo už to nebude dělat v Bílém domě, říká volitel z Pensylvánie

„Pokud si Trump a Giuliani myslí, že když to naruší, tak něco změní, tak je to jako kdyby prohráli Super Bowl, pak se pokusili zastavit předávání trofeje a mysleli si, že tím odvrátí porážku,“ tvrdí jeden z dvaceti volitelů Pensylvánie Sharif Street. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas



Joe Biden získal v prezidentských volbách o více než sedm milionů větší počet hlasů než Donald Trump. A získal i všech 306 hlasů od volitelů, na které měl nárok. Sbor volitelů letos bez výjimky hlasoval tak, jak jeho členům uložily volební výsledky v jednotlivých státech. Kvůli napjaté situaci to vyžadovalo speciální ochranu volitelů. Vítězný Biden pak poprvé odsoudil Trumpovu snahu podkopávat platnost výsledků. Od stálého zpravodaje Harrisburg 8:53 15. prosince 2020

V Harrisburgu sněží, žádní příznivci Donalda Trumpa se nedostavili. A tady - na dohled od Kapitolu státu Pensylvánie, v policií střežené budově místního orchestru - rozehrává svou symfonii sbor volitelů, který ve zdejším obřím auditoriu hostuje.

Na jevišti pod velkými varhany dvacet zdejších, přímo Bidenem vybraných, volitelů odevzdává hlas pro příštího prezidenta a viceprezidentku Spojených států. Všichni vyplnili na lístek jména Joe Biden a Kamala Harrisová - jako předtím největší část voličů v Pensylvánii.

„Je po volbách. Obyvatelé Pensylvánie hlasovali a Joe Biden přesvědčivě vyhrál. V našem státě dvakrát takovým rozdílem oproti Trumpovi před čtyřmi lety. Prezident Trump může brečet, může tweetovat, může křičet, ale brzo už to nebude dělat v Bílém domě, ale ve své rezidenci na Floridě, nebo kam se přesune,“ říká při odchodu z budovy Malcolm Kenyatta, jeden z volitelů, v narážce na to, že právě Pensylvánie byla jedním ze států, kde se Donald Trump u soudů i nátlakem na lokální republikány pokoušel získat volitele pro sebe.

„Naše hlasování je vlastně jen obřadní. Pokud si Donald Trump a Rudy Giuliani myslí, že když to naruší, tak něco změní, je to jako kdyby prohráli Super Bowl, pak se pokusili zastavit předávání trofeje a mysleli si, že tím odvrátí porážku. Zápas ale skončil, už když skončily volby,“ tvrdí další z pensylvánských státních zákonodárců a jeden z dvaceti zdejších volitelů Sharif Street.

Nechce říct podrobnosti o tom, jak mu byla před volbou zajištěna osobní bezpečnost.

Například v Arizoně hlasovali Bidenovi volitelé raději na utajeném místě. Také tam svou konkurenční sadu hlasů, které ale nemají potřebnou certifikaci, odevzdali i republikáni.

Při schvalování v Kongresu 6. ledna mají ale v podstatě nulovou šanci na jejich uznání. A 20. ledna přijde na řadu Bidenova inaugurace.

„Získal jsem stejný počet hlasů volitelů jako před čtyřmi roky prezident Trump. Tehdy to nazval ‚drtivým vítězstvím‘. Zdvořile navrhuji, aby to učinil i teď. I v pandemii hlasovalo rekordní množství Američanů,“ pustil se do současného šéfa Bílého domu jeho nástupce Joe Biden. Z jeho strany šlo o vůbec první otevřenou kritiku Trumpova postupu.

„Takové volby bychom měli oslavovat, a ne na ně útočit. Vláda práva, ústava a vůle lidí zvítězily. Prezidentovi nebyla odepřena žádná akce, kterou chtěl podniknout. Respektovat vůli lidí je srdcem naší demokracie, i když jde o výsledek, který je těžké akceptovat,“ pokračoval.

„Něco takového jsme tu nikdy neměli. V roce 2000 se výsledek voleb řešil až do prosince. Ale neprovázelo to padesát podivínských soudních případů v řadě států. Letos je to šílenství, které dlouho nikdo neviděl,“ komentuje pro Radiožurnál šest povolebních týdnů ve Spojených státech Michael Manzo, lobbista z Harrisburgu a viceprezident společnosti Triadstrategies, která pracuje s demokraty i republikány.