Neuznání Bidenova vítězství v praxi. Trump mu nedovolil přebírat poštu a informace od tajných služeb

Na americkém ministerstvu zahraničí se hromadí pošta pro budoucího prezidenta Joea Bidena. Za vítěze voleb byl vyhlášený v sobotu a od té doby mu světoví státníci posílají své gratulace. Nová kapitola amerických zahraničních vztahů se ale zatím odkládá, Biden si vzkazy nemůže vyzvednout. Končící administrativa prezidenta Donalda Trumpa výsledky voleb zatím oficiálně neuznala. Washington 9:32 12. listopadu 2020

Blokování pošty nově zvolenému prezidentovi znamená problém pro převzetí moci, a to hlavně časový. Biden by měl úřad převzít 20. ledna. Hrozí ale, že nestihne zařídit vše, co je pro to potřeba.

Zprávu o blokované poště přinesla americká stanice CNN s odkazem na úředníky ministerstva zahraničí. A zmatené jsou i diplomacie některých států. Snaží se s Bidenem spojit, nevědí ale, jak to udělat. Některé se prý obracejí na diplomaty z dob prezidenta Obamy.

Zvolený prezident by přitom měl mít přístup k úřadům, ještě než se ujme své funkce. Toto přechodné období je v USA dokonce definované zákony i tradicemi. Komunikaci pro zvoleného prezidenta obvykle zprostředkovává ministerstvo zahraničí, poskytuje překladatele a podobně.

Běžně má zvolený prezident přístup také k informacím, které prezident každý den dostává od tajných služeb. Ani to se ale v Bidenově případě neděje. Celý proces zastavil Donald Trump, když neuznal vítězství svého soupeře. To samo ničemu nebrání, ale k hladkému předání moci je třeba součinnost nynějších úředníků.

Pompeův výrok

Přípravy na převzetí moci mezi Trumpem a Bidenem tak formálně vůbec nezačaly. Obvykle s nimi vítězi pomáhá úřad Správa obecných služeb. Koordinuje s vládními agenturami a zajišťuje mu přístup k federálním penězům.

Na tranzici je vyčleněno skoro 10 milionů dolarů. Trumpem jmenovaná šéfka úřadu Emily Murphyová ale zatím neudělila oficiální souhlas. Bidenův štáb si proto zatím musí poradit sám.

Vášně vzbudil také výrok ministra zahraničí Mika Pompea, který s úšklebkem řekl, že hladké předání bude a že to bude předání druhé vládě Donalda Trumpa. Současná administrativa tak stále čeká, že se podaří zvrátit výsledky voleb.

Správa obecných služeb obvykle zvoleného prezidenta uznává na základě vyhlášení velkých mediálních domů. Výjimkou je rok 2000, kdy se o výsledek soudili Al Gore a George Bush mladší.

Telefonáty s lídry

Biden tak zatím komunikuje se světovými lídry hlavně telefonicky. Mluví s nimi sice po nezabezpečených linkách, nic tajného se ale neřeší. Jde prý hlavně o gratulace a navázání vztahů.

Telefonoval již s politickými lídry Japonska, Jižní Koreje a Austrálie, kteří s ním mluvili také o posílení vztahů. S Bidenem probírali i boj proti pandemii covidu-19, změny klimatu a také bezpečnostní spolupráci.

Biden v posledních dnech na dálku jednal také s mnoha dalšími světovými politiky, a to včetně lídrů Německa, Británie, Francie či Irska.

Zajímavé je, že když Trump přebíral vládu, také to probíhalo nestandardně. Odmítl totiž pomoc úřadů a státníkům telefonoval soukromě ze svého mrakodrapu Trump Tower.