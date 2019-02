Kongres schválil 1,4 miliard dolarů pro Trumpovu zeď u Mexika. Prezident chtěl čtyřikrát tolik

Utekla k Islámskému státu, teď chce zpět do Británie. Pohřbila své dvě děti, odchodu ale nelituje

Šamíma Begumová se dostala do Sýrie v únoru 2015. Nyní ji v syrském uprchlickém táboře vypátrali novináři britského listu The Times. „Vše, co nyní chci, je vrátit se zpátky domů do Británie,“ řekla.