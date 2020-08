ONLINE: Spojené státy hlásí 60 000 nakažených za den. Trump plánuje podpořit nezaměstnané

Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že je připraven „do konce týdne” podepsat exekutivní příkazy, které by pomohly Američanům ohroženým nuceným vystěhováním či postiženým nezaměstnaností v důsledku koronavirové krize. Reagoval tak na neschopnost demokratů a republikánů v Kongresu dohodnout se na novém plánu na podporu ekonomiky, která se kvůli restrikcím spojeným s pandemií bezprecedentně propadla. Sledujeme online Washington 6:38 8. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Spojených států Donald Trump | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

„Pokud budou demokraté nadále držet klíčovou podporu jako rukojmí, využiji své autority prezidenta a dám Američanům podporu, kterou potřebují,“ prohlásil Trump na tiskové konferenci v pátek večer ve svém golfovém klubu v Bedminsteru ve státě New Jersey.

Velká část průvodců bez pomoci státu ukončí živnost, kvůli koronaviru jsou na desetině zakázek

Podle prezidentova vyjádření by se jeho příkaz měl týkat prodloužení mimořádné podpory v nezaměstnanosti do konce roku, prodloužení zákazu vystěhování nájemníků, pozastavení splácení studentských půjček a snížení některých daní.

Média a někteří politici však upozorňují, že Trump k přijetí těchto kroků zřejmě nemá dostatečné pravomoci, protože rozhodování o rozpočtových záležitostech náleží podle amerických zákonů Kongresu. Pokud by se přesto prezident rozhodl takový příkaz vydat, vedlo by to zřejmě k právním sporům, jež by se mohly táhnout měsíce.

Zástupci demokratů, republikánů a Bílého domu se v pátek na dalším balíku ekonomické pomoci neshodli. Zatímco demokraté prosazují finanční pomoc tři biliony dolarů (necelých 67 bilionů korun) a více, republikáni trvají na jednom bilionu dolarů.

Předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiová z Demokratické strany uvedla, že kompromisní návrh demokratů dva biliony dolarů odmítl za Bílý dům ministr financí Steven Mnuchin.

60 tisíc nových případů

Spojené státy za posledních 24 hodin zaregistrovaly téměř 60 000 dalších případů infekce koronavirem a přes 1300 úmrtí pacientů s nemocí covid-19. Informovala o tom v sobotu ráno agentura Reuters. O den dříve země zaznamenala obdobné přírůstky.

Koronavirus se v USA od propuknutí epidemie potvrdil u 4,96 milionu lidí, z čehož jich 161 097 zemřelo. Spojené státy s 328 miliony obyvatel jsou tak globálně pandemií nejhůře zasaženou zemí.

Zatímco v pátek Spojené státy ohlásily téměř 59 700 pozitivních testů, v sobotu to bylo 59 955. Počet zemřelých s covidem-19 stoupl o 1318, o den dříve to bylo asi o 1250.

Situace v Brazílii

Druhý nejvyšší počet infikovaných koronavirem i souvisejících úmrtí je v Brazílii, kde žije 209,5 milionu lidí. Za poslední den opět zaznamenala více než 50 000 nákaz koronavirem a více než 1000 úmrtí pacientů s nemocí covid-19. Informovala o tom v sobotu ráno agentura Reuters s odvoláním na brazilské ministerstvo zdravotnictví.

Infekce se v Brazílii od začátku epidemie potvrdila již u 2 962 442 lidí, z nichž podle úřadů 99 572 zemřelo. Za posledních 24 hodin bylo zjištěno 50 230 nových případů nákazy a 1079 úmrtí.

Odborníci nicméně upozorňují, že se virem SARS-CoV-2 nakazilo nejspíš ještě mnohem více Brazilců, než uvádějí oficiální statistiky; v zemi se totiž provádí málo testů.