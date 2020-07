‚Mám roušku a rád ji použiju.‘ Trump mění svůj postoj k pandemii, obnovil i pravidelné brífinky

USA zůstávají během pandemie nejzasaženější zemí a nových případů stále přibývá. Koronavirus se v Americe nekontrolovaně šíří a Donald Trump se propadá v předvolebních průzkumech. Za této situace se americký prezident rozhodl vrátit se na scénu. A tak po čtvrtroční pauze, kdy toto téma do velké míry ignoroval, obnovil v Bílém domě pandemické brífinky. Washington 8:57 22. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump obnovil pravidelné brífinky ke koronaviru | Foto: Leah Mills | Zdroj: Reuters

Byl to jiný obrázek, než v březnu a dubnu, kdy Donald Trump vystupoval i každý den a jeho brífinky trvaly až dvě hodiny. Tentokrát se vešel do třiceti minut, po jeho boku nebyl nikdo z lékařských odborníků a mezi obvyklou chválu své práce zmínil i věty, které od něj Američané často neslyší.

Poslechněte si reportáž Jana Kaliby o změně postoje Donalda Trumpa k pandemii koronaviru

„Koronavirus je krutá a nebezpečná nemoc a situace se ještě zhorší, než se začne opět zlepšovat. Říkám to nerad, ale tak to je.“

Z několika náznaků se dá vytušit, že si prezident uvědomil, jak zásadní je reakce na pandemii pro jeho šance pro znovuzvolení, a že ignorování problému a popírání závažnosti situace mu nepomáhá, ale naopak výrazně škodí. Kromě neobvyklých vět během brífinku o tom svědčí například to, že se ho vůbec rozhodl znovu uspořádat, nebo také jeho přerod v zastánce roušek. Tu svoji na okamžik povytáhl z kapsy a ukázal.

„Mám roušku přímo tady. Nosím ji sebou a rád ji použiju a nemám s tím problém. Pokud můžete, noste roušku. Když jsem třeba s členy ochranky ve výtahu, tak si ji nasadím. Chci je tím chránit. Cokoli pomůže, je dobré, nemám s tím problém. Viděli jste mě v roušce mnohokrát a pokračuji v tom,“ snažil se prezident nechat zapomenout na to, že nošení roušek dlouho odmítal a vysmíval se mu.

Kdo je zodpovědný?

Trump také poprvé připustil částečnou zodpovědnost za vývoj pandemie koronaviru v USA. „Guvernéři spolupracují se mnou a já s nimi. Jde to ruku v ruce. Zodpovědní jsme všichni. Dalo by se říct, že jsem zodpovědný, ale jednoho dne se sem dostal virus a já udělal mnoho dobrých věcí. Jedna oběť je mnoho a máme jich 140 000, ale mohlo to být dvakrát, třikrát i čtyřikrát víc. Udělali jsme hodně věcí správně. Nemělo se to stát, Čína to měla zastavit, ale virus nakonec zmizí,“ nezapomněl Donald Trump ani tentokrát na svá obvyklá zaklínadla.

USA denně hlásí přes 60 000 nových případů nemoci covid-19. Znatelná většina Američanů důvěřuje podle průzkumu televize BBC a deníku The Washington Post více Johnu Bidenovi než Donaldu Trumpovi, ještě v březnu na tom však byli oba stejně. A tak současný prezident hledá způsob, jak to čtvrt roku před volbami zase změnit.