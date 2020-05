USA zablokovaly rezoluci OSN volající po klidu zbraní. Vadí jim zmínka o Světové zdravotnické organizaci

Spojené státy zablokovaly hlasování o rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která volá po celosvětovém klidu zbraní po dobu trvání pandemie covidu-19. Zástupci administrativy prezidenta Donalda Trumpa totiž nesouhlasili s tím, že text zmiňoval Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), kterou americká vláda několik týdnů kritizuje a v půlce dubna oznámila, že pozastaví její financování. Informaci přinesl list The Guardian. New York 22:16 9. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump Světovou zdravotnickou organizaci kritizuje. | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Text rezoluce měl být vyjádřením celosvětové podpory pro březnovou výzvu generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese k celosvětovému příměří v rámci boje proti šíření koronaviru. Na podobě textu dokumentu se státy v Radě bezpečnosti OSN nemohly shodnout šest týdnů, přičemž největší překážkou byl právě postoj USA, které v něm nechtěly zmínku o WHO. Čína naopak na uvedení WHO v rezoluci trvala. Podle diplomatů obě velmoci hrozily, že by kvůli zahrnutí či nezahrnutí WHO v textu rezoluci vetovaly.

Každá rezoluce musí v 15členné radě získat alespoň devět hlasů, přičemž ji nesmí vetovat ani jeden ze stálých členů, kterými jsou kromě USA a Číny také Francie, Británie a Rusko.

Francouzští diplomaté proto přišli s kompromisním návrhem, který hovořil o „specializovaných zdravotnických agenturách“ OSN, čímž byla nepřímo myšlena právě WHO. Američané však po původním náznaku, že s tímto zněním souhlasí, nakonec svou podporu stáhli a nedovolili o rezoluci hlasovat.

Pročínská orientace

Mluvčí mise USA při OSN uvedla, že Spojené státy jsou ochotny akceptovat buď jen stručnou podporu Guterresova apelu, či širší rezoluci, v níž je zmínka o WHO pouze za předpokladu, že se do ní dostane také kritická poznámka o způsobu, jakým si při boji s pandemií počínala tato organizace i Čína. Trumpova administrativa totiž WHO osočuje, že je příliš pročínsky zaměřená a netlačila na Peking kvůli jeho údajné netransparentnosti. Sám Trump přitom Čínu za její transparentní postup začátkem roku opakovaně chválil.

Diskutovaná rezoluce RB OSN by měla převážně symbolickou váhu, která by však mohla mít v některých situacích rozhodující vliv. Od Guterresovy výzvy k příměří uzavřely dočasný klid zbraní znepřátelené strany ve více než desítce zemí. Váha apelu generálního tajemníka se však bez podpory největších světových mocností pomalu ztrácí a udržet křehký klid začíná být na některých místech obtížné.

„Toto by byla mnohem efektivnější výzva ke klidu zbraní, pokud by přišla před měsícem. Nyní už působí trochu chabě a opožděně,“ řekl Richard Gowan z nevládní organizace Crisis Group. „Rada ztrácela s ubíhajícími týdny důvěryhodnost, především kvůli obstrukcím USA,“ dodal.

Podle některých diplomatů však také vzbuzují pochyby motivy Číny pro prosazování zmínky o WHO. Za normálních okolností by Peking podle dosavadních zkušeností tvrdil, že práce WHO je mimo mandát Rady bezpečnosti OSN, kterým je zajišťování míru a bezpečnosti. Diplomaté mají v hledání kompromisního znění rezoluce pokračovat příští týden.