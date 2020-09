Místo demokratů volili Trumpa. 'Je skvělý byznysmen a to asi potřebujeme,“ míní letos Charlie

Ve Spojených státech ve čtvrtek začínají prezidentské volby. Severní Karolína jako první zahájí rozesílání volebních lístků pro hlasování na dálku a během září se přidají další americké státy. První hlasy tak mohou kandidáti získat už dva měsíce před hlavním volebním dnem. Americký zpravodaj Českého rozhlasu natáčel v okrese, kde byl před čtyřmi lety přesun hlasů od demokratů k republikánu Trumpovi největší z celé Severní Karolíny. Od stálého zpravodaje Praha 10:16 3. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Penzista Charlie je demokrat, v minulých volbách ale volil Donalda Trumpa | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Penzista Charlie hází do vody háček se žížalou a za chvíli se mu na něm třepetá malinký okoun. Rybář stojí na lávce nad okrajem jezírka v městském parku v Lumbertonu. Tohle město je centrem chudého, venkovského okresu Robeson, dlouho spolehlivě volícího demokraty.

Až před čtyřmi roky přišel Donald Trump, zlepšil republikánský výsledek o víc než dvacet procentních bodů a i v tomto okresu vyhrál. Svůj podíl na tom měl i Charlie, který tu teď se mnou číhá na další rybu.

„Nerozumím tomu, proč v téhle zemi soupeříme jako dva týmy, když bychom měli být jako jeden a spolupracovat. O politiku se moc nezajímám. Kdysi jsem se registroval jako demokrat, protože to tu byli všichni. Naposledy jsem ale volil Cartera. Teď při impeachmentu jsem pochopil, proč se jim říká „démonkrati“. Oni jsou totálně proti Americe,“ myslí si senior.

„Ne, počkejte, vlastně jsem volil ještě Obamu. Podle pocitu. Velmi dobře mluvil. Požádal jsem dobrého Boha, aby mě nasměroval, protože sám nevím. Před čtyřmi lety jsem už volil Trumpa a teď budu znovu. Cítím to tak. Lídři v našem kostele o něm mluví dobře,“ podotýká.

Trump? ‚Skvělý byznysman‘

Upřeně se s Charliem díváme do místa, kde se z hladiny zvedá vlasec a já se ptám, jestli coby bývalý a stále příležitostný volič demokratů tentokrát vůbec uvažoval o Joeu Bidenovi.

„Ne, a myslím, že ani moc lidí v okolí ne, když je poslouchám. Nevím, jestli je Trump chytrý. Ale umí se obklopit dobrými lidmi, a když svou práci nezvládnou, tak je vymění. Je skvělý byznysmen a to asi potřebujeme,“ myslí si.

Demokraté podle něj usilují o „špatné věci“. „Tady u nás se mluví hlavně o zabíjení dětí. Těch roztomilých dětí. (Donald Trump opakovaně – a lživě – tvrdí, že demokrati jsou pro potraty až do chvíle porodu – pozn. red.) Ne, my nebudeme volit demokraty. Neslyšel jsem o nikom, snad kromě zdejších indiánů,“ uvádí.

Charlie během rozhovoru chytil malého okouna | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

‚Koronavirus mě nezastaví‘

Právě ti jsou ve zdejším okrese nejpočetnější etnickou skupinou, tvoří až 40 procent obyvatel. Město Lumberton se stejně jako jejich kmen jmenuje podle zdejší řeky Lumber. Amber, kterou potkávám u domku vedle hlavní silnice na předměstí, v minulých volbách na rozdíl od Charlieho i mnoha členů svého kmene Lumbee zůstala demokratům věrná a volila Hillary Clintonovou.

„Nezaměstnanost, zbraně, násilí – to je tu hrozné. Každý den je někdo mrtvý, hlavně o víkendu. Taky drogy, heroin – zabíjí to každého. Přišla jsem kvůli tomu i o příbuzné. To jsou zdejší hlavní problémy. A rasismus. Je rok 2020 a pořád je to realita. To se týká lidí všech etnik. Stává se, že černošce nechtějí prodat jídlo kvůli barvě kůže. Dva tři roky zpátky to ještě nebylo tak zlé. Cítím, že hodně rasismu tu spustil Trump, opravdu tomu věřím,“ vysvětluje. Joea Bidena prý půjde volit až v listopadu osobně.

„Koronavirus mě nezastaví. Myslím, že si zasloužíme někoho lepšího, než je Trump. On je miliardář, co pomáhá jen lidem, jako je on sám, dalším miliardářům. Lidi ho nezajímají a je zlý. Kdo chce, aby svět řídil zlý člověk? Potřebujeme Bidena – někoho starostlivého a ne krutého, zlého a bezcitného. Trump je tak chladný,“ doplňuje.

Amber v minulých volbách volila Hillary Clintonovou | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Poprvé k volbám

Lumberton u hranic s Jižní Karolínou se celonárodně nechvalně proslavil, když právě tady kdysi zastřelili otce basketbalové hvězdy Michaela Jordana. Teď se centrum chudé oblasti snaží speciálním programem lákat lidi na penzi – a bývalá zaměstnankyně Dukeovy univerzity v Durhamu to vyslyšela a koupila domek kousek od radnice.

I když je už v penzi, v prezidentských volbách nikdy nevolila. Všechno je ale v životě poprvé a právě Carol patří k těm, komu právě teď v Severní Karolíně odesílají hlasovací lístky, chce volit na dálku.

„Určitě budu hlasovat, protože letošní volby jsou pro tuto zemi tak důležité, až je to absurdní. Musíme se zbavit všeho toho lhaní, korupce… Těch špatných věcí, kvůli kterým prezident čelil impeachmentu. A byl by uznán vinným, kdyby republikáni nelhali sami sobě. Chci zas normálního prezidenta s normálním vyjadřováním. Američani mě zklamali, že zvolili takového kašpara, jako je Trump. Nechápu to, ale já sama jsem tehdy nešla volit, nikdy jsem nevolila,“ přiznává Carol Canlonová, okopává při tom zahrádku a její pes mi nedůvěřivě čmuchá u nohy.

„Je to zvláštní – až do roku 2016 jsem se o politiku nezajímala. Teď jsem do ní naprosto ponořená. Považovala bych se spíš za konzervativce – snad kromě otázky potratů. Ale teď, když se s konzervativci kolem sebe bavím, je neuvěřitelné, jak musejí lhát, aby se zastali té katastrofy v Bílém domě,“ míní.

‚Průzkumům nevěřím‘

V okrese Robeson, kde republikáni díky Trumpovi získali minule tolik nových voličů, zatím nejsou u domů k vidění skoro žádné volební cedule jednotlivých kandidátů, na rozdíl od jiných oblastí. Podle Scotta, který má krámek s domácími potřebami u silnice na sever od Lumbertonu, to není nutné. Mimo město tu stejně všichni podporují současného prezidenta, tak jako on sám.

„Myslím, že letos pro něj dopadnou volby ještě líp než minule, většinou to tak u prezidentů je. Průzkumům nevěřím. Lepší je podívat se na svůj účet na facebooku – o čem všichni ten den mluví, jaký je trend. Tam je všechno. Ale na tématech kampaně letos nezáleží, důležité je prostě udržet Donalda Trumpa ve funkci. Vzdal se svého života, teď slouží národu a tvrdá práce i osobní zodpovědnost, to voliči nakonec obvykle při volbách ocení,“ říká.

Ti zdejší jako první z celé Ameriky letošní volbu prezidenta právě formálně zahajují.

Radnice v Lumbertonu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas