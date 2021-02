V USA by mohla vzniknout třetí strana. Založit by ji neměl Trump, ale jeho odpůrci z řad republikánů

Skoro dvě třetiny Američanů si přejí vznik třetí silné politické strany, která by doplnila demokraty a republikány. Rekordně rozšířené je podle výzkumu Gallupova institutu toto přání mezi republikány. Třetí stranu jich chce 63 procent, víc než kdykoli v historii tohoto výzkumu. A je možné, že se dočkají. Donald Trump otevřeně zahájil souboj o nadvládu nad stranou, za kterou byl prezidentem, a centrističtí republikáni uvažují o odtržení. Washington 17:31 18. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump v Bílém domě | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Ještě nedávno to mohlo vypadat naopak, ale teď Donald Trump nemá zapotřebí zakládat svou uvažovanou Patriotickou stranu.

Jak ukazují nejen průzkumy, ale i výsledek druhé ústavní žaloby, nad Republikánskou stranou si bývalý prezident stále drží zásadní vliv.

V USA by mohla vzniknout třetí silná strana.

A tak ti republikáni, pro které je Trump - zvlášť po útoku jeho příznivců na Kapitol - nepřijatelný, uvažují, co podniknout.

„Existuje poptávka po středopravicové straně s morálními standardy. Po takové, co by odsoudila trumpismus a odklon Republikánské strany od původních principů. Když si to spočítáte, tak značnou část elektorátu tvoří nezávislí voliči, takže i když Trump má podporu většiny republikánů, plně ovládá jen asi dvacet procent elektorátu. Vidím velkou příležitost srazit Trumpovu Republikánskou stranu někam k třiceti procentům, aby měla velmi malou šanci vyhrávat volby. To považuju za první nutný krok k zachování demokracie,“ řekl v televizi CNN Anthony Scaramucci, v minulosti krátce ředitel komunikace Trumpova Bílého domu, podle kterého už existují plány na podzimní ustavující sjezd nové strany.

Druhou možností je pak vytvoření vnitřní antitrumpovské frakce Republikánské strany. Hlavní proud je ale trumpovský a už formálně potrestal mnoho ze svých 17 členů Kongresu, kteří podpořili druhou ústavní žalobu proti Donaldu Trumpovi.

Boj o stranu začal

Nejvlivnější republikán v Kongresu Mitch McConnell sice hlasoval pro zamítnutí impeachmentu, hned poté ale Trumpa kritizoval za jeho roli při přepadení Kapitolu jeho příznivci, a bývalý prezident dal najevo, že tento očekávaný souboj o budoucnost strany nemíní odkládat.

„Republikánská strana se nikdy nemůže stát znovu respektovanou nebo silnou, pokud budou u kormidla političtí lídři jako senátor McConnell. Demokrati si z něj dělají dobrý den. Mitch je zakaboněný, mrzutý, prodejný politik bez úsměvu, a pokud republikánští senátoři zůstanou při něm, už znovu nevyhrají,“ vzkázal tento týden Trump, a jak slíbil v noci na čtvrtek v televizi Fox News, chystá se k politické ofenzivě.

Na druhé straně barikády kromě McConnellovy linie existuje několik projektů antitrumpovských republikánů. Jeden z nich, Projekt Lincoln, má teď kvůli sexuálnímu skandálu jednoho ze spoluzakladatelů nejvíc problémů sám se sebou.

Každopádně – jak informovala i agentura Reuters – víc než sto bývalých republikánských politiků už se virtuálně sešlo nad myšlenkou startu nové strany. A tak je možné, že pro soupeření dvou hlavních stran modelovaný americký systém brzy zažije pokus o přebudování.