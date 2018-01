Trump chtěl vyhodit zvláštního vyšetřovatele Muellera, píše list New York Times

Americký prezident Donald Trump chtěl propustit zvláštního vyšetřovatele v aféře kolem ruského vlivu Roberta Muellera. Na poslední chvíli si to ale rozmyslel poté, co odchodem pohrozil i právní poradce Bílého domu Don McGahn. Informuje o tom v pátek deník The New York Times s odvoláním na dobře informované zdroje.

Washington 11:59 26. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít