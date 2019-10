Trump podmínil vojenskou pomoc Ukrajině vyšetřováním Bidena, vypověděl americký diplomat

Vysoce postavený americký diplomat působící na Ukrajině při úterním slyšení před výbory americké Sněmovny reprezentantů uvedl, že vojenská pomoc této východoevropské zemi ze strany administrativy prezidenta Donalda Trumpa závisela na tom, zda Kyjev veřejně prohlásí, že zahájí vyšetřování bývalého viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna. Joe Biden je Trumpovým demokratickým rivalem. Washington 6:45 23. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amerického diplomata vyslýchali členové sněmovního výboru amerického Kongresu | Foto: Vít Pohanka

List The New York Times napsal, že americký chargé d’affaires na Ukrajině William Taylor při neveřejném slyšení uvedl, že Trump nařídil, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj veřejně oznámil, že nařizuje vyšetřování namířené proti Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi. Biden mladší byl do letošního jara členem správní rady ukrajinského plynárenského koncernu Burisma.

Americký velvyslanec při EU Gordon Sondland prý Taylorovi v jednom telefonátu řekl, že na tom, že Zelenskyj začátek vyšetřování ohlásí veřejně, závisí „vše“ - vojenská pomoc ze strany USA pro Ukrajinu i plánovaná návštěva Zelenského v Bílém domě. Zelenskyj s americkou žádostí souhlasil a USA vojenskou pomoc ve výši 391 milionů dolarů uvolnily, připomíná agentura Reuters.

Detailní výpověď

Taylor, diplomat s téměř 50letou praxí, ve své úterní výpovědi před zákonodárci také řekl, že nápad zadržovat vojenskou pomoc kvůli domácí politické kampani je „šílený“.

Podle deníku New York Times byla Taylorova téměř desetihodinová výpověď velmi detailní a ze svých poznámek citoval celou řadu zdrojů. Jedním z nich byla např. zaměstnankyně pracující na americkém rozpočtu, která měla v červnu v chráněném hovoru uvést, že byla přímo Trumpem instruovaná, aby vojenskou pomoc Ukrajině neschválila.

Taylor uvedl, že své poznámky poskytl ministerstvu zahraničí. To však se sněmovními výbory odmítlo spolupracovat. Demokraté tak nyní podle amerického deníku vyvinou ještě větší tlak, aby materiál získali.

Donald Trump stále trvá na tom, že v celé věci nešlo o žádný výměnný obchod. Kvůli ukrajinské kauze mu hrozí ústavní žaloba. Tento proces, který odstartovali demokraté, může teoreticky vést až k jeho sesazení z úřadu hlavy státu.