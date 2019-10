Podpora impeachmentu Trumpa roste, naznačují průzkumy. Voliči republikánů jsou ale drtivě proti

Američané jsou hluboce rozděleni v názoru na chování Donalda Trumpa ve funkci prezidenta, ale procento lidí podporujících ústavní žalobu se zvyšuje. Napsal to v sobotu v analýze list The New York Times. Ke stoupencům takzvaného impeachmentu se stále více řadí i voliči v oblastech, kde Trump v prezidentských volbách v roce 2016 pohodlně vyhrál.

