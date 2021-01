Američtí zákonodárci vyzývají Trumpa kvůli uniklým nahrávkám k rezignaci. Kauzu srovnávají s Watergate

Spojené státy žijí nahrávkou, kterou někteří přirovnávají k té, co vedla k aféře Watergate a rezignaci prezidenta Richarda Nixona. Teď se i z Kongresu ozývají výzvy, aby z funkce odstoupil Donald Trump. Současný prezident v sobotu telefonoval tajemníkovi státu Georgia a žádal, aby dodatečně změnil výsledky prezidentských voleb a zvrátil tím tamní Trumpovu porážku s Joem Bidenem. Hodinovou nahrávku získal a celou zveřejnil deník Washington Post. Washington 7:49 4. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří zákonodárci vyzvali po zveřejnění nahrávek Trumpa k rezignaci | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Prezident Trump zahajuje hodinový rozhovor tvrzením, že stát Georgia jasně vyhrál, a dokládá to počtem lidí, kteří chodili na jeho mítinky. Potom opakuje některé vyvrácené konspirační teorie o údajných podvodech, které se mu za dva měsíce v desítkách soudních sporů nepodařilo ničím dokázat. Republikán Brad Raffensperger, tajemník odpovědný za volby ve státě Georgia Trumpovi odpovídá, že má špatné informace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak reagují voliči v Georgii na zveřejněné nahrávky, v nichž Trump nutí tamního tajemníka ke změně volebních výsledků? Poslechněte si reportáž Jana Kaliby

Donald Trump si ale trvá na svém. „Vy víte, co se stalo, a nehlásíte to. To je trestný čin. Tak to nemůžete nechat, to je pro vás a vašeho právníka velké riziko. Tímto vás upozorňuju, že necháváte průchod trestné činnosti. Takže podívejte se – já jenom chci najít 11 780 hlasů. Tak co budeme dělat, Brade? My jsme ty volby vyhráli a není fair nám je takhle sebrat,“ uvedl Trump v nahrávce.

Brad Raffensperger, kterému už dříve kvůli jeho postoji chodily výhrůžky smrtí, pak Trumpovi opakuje, že on coby tajemník si stojí za oficiálními výsledky, a pokud má prezident jiné informace, je potřeba je prezentovat soudu. Podle řady právníků oslovených například deníkem New York Times porušil Trump svým nátlakem zákon o volebním podvodu nebo se tomu velmi přiblížil.

‚Akt zoufalství‘

O Trumpových nahrávkách mluvila v Georgii i budoucí viceprezidentka Kamal Harissová, která do Savannah přijela podpořit kandidáty demokratů do Senátu Jona Ossoffa a Raphaela Warnocka. Harissová Trumpův telefonát tajemníku Raffenspergerovi označila za akt zoufalství a zároveň za drzé zneužití moci prezidentem Spojených států.

Poslední pokus. Skupina republikánů plánuje při schvalování Kongresem odmítnout Bidenovo vítězství Číst článek

Walter oblečený do trika s podobiznami Bidena a Harrisové hodnotí Trumpovo shánění imaginárních hlasů podobně. „Je to jeho zbožné přání. Výsledky tady v Georgii byly úředně potvrzené, hlasy se několikrát přepočítávaly a Trump tím jen plýtvá federálními penězi. To co dělá, je pokus ukrást volby. Ale je s ním konec. Dvacátého ho odvlečou z Bílého domu, protože pro Spojené státy americké byl k ničemu,“ řekl Walter Radiožurnálu.

Nenajde je, směje se Sylethia v tričku s velkým portrétem Harrisové, a hrdě hlásí, že ona a další Afroameričani se tady v Georgii vydali k volbám ve větším počtu než v minulosti, a rozhodli je. Naopak Peterovi, který se přidal k hloučku příznivců současné hlavy státu, na prezidentově nátlaku a snaze najít skoro 12 000 hlasů nepřijde nic závadného, natož zločinného.

„Co by na tom bylo zločinného? Prostě ho žádá, aby ty hlasy našel. Ty hlasy chybějí, a tak se ptá, kde jsou. O podvodech jsou obří důkazy. Soudy je nechtějí slyšet. Ale máme další možnosti. Trump by měl vyhlásit stanné právo. To neznamená tanky v ulicích, ale to, že Trump může požádat, aby se tím zabývaly vojenské soudy,“ míní.

Fotogalerie (5)







Tlak na rezignaci

Carl Bernstein, který se podílel na odhalení aféry Watergate, televizi CNN řekl, že tato Trumpova nahrávka je podle něj mnohem horší a u jiného prezidenta by prý znamenala výzvu špiček obou stran k okamžité rezignaci.

Trumpa k ní teď vyzval například demokrat Hank Johnson, kongresman z Georgie, který chce v pondělí ve Sněmovně iniciovat pokárání, nad kterým už je jen impeachment. V Trumpově případě by byl už druhý, ale jeho funkční období už za 16 dní končí.

Právník Joshua Matz, který se na Trumpově impeachmentu podílel, teď připomíná, že ústavní žaloba žádala před rokem prezidentovo odstranění z funkce právě s odůvodněním, že se pokusil korumpovat volby a že to udělá znovu. Donald Trump ani Bílý dům se ke zveřejněné nahrávce nevyjádřili.