Pušky ano, protitankové rakety ne. Trumpova vláda poprvé schválila prodej bojových zbraní Ukrajině

Americká vláda Donalda Trumpa poprvé schválila prodej bojových zbraní na Ukrajinu. A to navzdory faktickému zákazu, který vyhlásil předchozí kabinet prezidenta Baracka Obamy. Napsal to ve středu list The Washington Post s odvoláním na vládní činitele. Mluvčí ministerstva zahraničí novinám rozhodnutí potvrdil a řekl, že vývozní povolení jsou vydávána případ od případu.

