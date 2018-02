Dva lidé vypadli z podvozku letadla mířícího z Ekvádoru do USA. Oba na místě zemřeli

Dva lidé cestující patrně načerno do Spojených států vypadli v pondělí z prostoru pro podvozek dopravního letounu v Ekvádoru. Stroj mířící z města Guayaquil do New Yorku se musel vrátit na letiště, jež bylo na několik hodin uzavřeno. Dvojice byla na místě mrtvá, uvedla agentura AP.

