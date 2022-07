Na Floridě začal platit zpřísněný potratový zákon. V Louisianě podobný zákon brzdí soudní proces

Boss italské mafie 'Ndrangheta se 30 let skrýval v Jižní Americe. Rok po zatčení ho nyní vydala Brazílie

Rocco Morabito, boss italské mafie 'Ndrangheta, je v držení italské justice. Rok poté co byl zatčen v Brazílii jej tamní úřady vydaly zpátky do Itálie. V Jižní Americe se předtím skrýval od 90. let..