Stane se to znovu, kdykoli a kdekoli. Američtí učitelé se připravují na střelbu ve škole

Do velkého kinosálu v budově střední školy v pensylvánské Altooně proudí davy pedagogů z celé oblasti. Tentokrát ale neučí, nepřipravují se na výuku ani nehodnotí studentské práce. Místo toho dvě hodiny poslouchají Johna Yunka.

Je to od něj doslova herecký výkon. Specialista pensylvánské státní policie na problematiku aktivních střelců ví, jak udržet pozornost. A přestože je teď krátce po masakru ve floridské škole, dokáže publikum i rozesmát.

Jeho vzkaz je ovšem jasný. Není tu proto, aby je strašil, realita je ovšem taková, že na rozdíl od jiných zločinů, které se dějí hlavně ve velkých městech, může vražedný střelec udeřit kdykoli a kdekoli ve Spojených státech. A že se to znovu stane, je naprosto jisté.

Poručík Yunk při těchto slovech promítá na velkém plátně děsivou mapu země s místy masových vražd za posledních 18 let, statistiky se po tu dobu neustále zhoršují a v 63 procentech případů střelci útočili právě na školy nebo obchodní prostory.

„Pro naše učitele je to součást jejich profesního vzdělávání. Tak jako se potřebují zdokonalovat ve svém oboru, tak musejí povinně absolvovat i toto školení,“ vysvětluje pro Radiožurnál Paula Formanová, ředitelka komunikace škol města Altoona a okolí.

„Dozví se nejnovější poznatky o tom, jak k aktivním střelcům přistupovat, a co přesně dělat, když se to přihodí v jejich škole. Žijeme v době, kdy se to prostě může stát, a je důležité mít to na paměti,“ dodává.

Jak se chová potenciální masový vrah?

Jediné, co zakazuje natáčet, je osmiminutová audio ukázka z komunikace dispečinku při střelbě v kině ve státě Colorado v roce 2012.

Střelba na Floridě Devatenáctiletý Nikolas Cruz přišel ve středu před koncem vyučování s poloautomatem AR-15 ke střední škole ve floridském Parklandu, kterou kdysi navštěvoval. Nejprve začal střílet venku, pak vešel dovnitř a prošel chodbami, které dobře znal, a střílel po studentech i učitelích. Zabil 17 lidí a zranil přes tucet dalších osob.

Kromě tohoto syrového příkladu se John Yunk věnuje i prevenci. Stovkám učitelů vysvětluje, jaké chování je pro potenciální masové vrahy typické. Jde například o delší nepřítomnost v kolektivu nebo potíže s kázní, jak tomu bylo i u střelce z Floridy, který vraždil ve škole, kam sám dříve docházel.

„Bohužel takových případů ve Spojených státech přibývá. V našem školním okrsku je osm tisíc studentů, pro které musíme vytvořit bezpečné prostředí. Máme přísná pravidla - budovy zamykáme, každý musí nosit identifikační kartičku,“ vyjmenovává Formanová.

„Spojené státy se ale změnily. Žádná škola si nemůže být jistá, že se jí to nestane, a tak jsou potřeba i takováto školení nebo cvičení, která pravidelně pořádáme,“ doplňuje.

Američtí učitelé i studenti tohle podle ní museli přijmout. Riziko vražedné střelby ve třídě se stalo součástí jejich každodennosti.