USA nadále nebudou Hongkongu připisovat zvláštní status. Uvalily také sankce na čínské banky

USA přestanou připisovat Hongkongu zvláštní status a budou s touto poloautonomní čínskou provincií nově jednat jako se zbytkem pevninské Číny. Exekutivním příkazem to nařídil prezident Donald Trump v reakci na přijetí nového bezpečnostního zákona pro Hongkong, který prosadil Peking. Washington 7:51 15. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Trump rovněž podepsal zákon, jež uvaluje sankce proti bankám, jež spolupracují s čínskými představiteli, kteří se podíleli na přijetí a uskutečňování této kontroverzní bezpečnostní normy. Čína v reakci pohrozila vlastními sankcemi proti USA.

„K Hongkongu budeme přistupovat jako k (pevninské) Číně: Žádná speciální privilegia, žádný zvláštní ekonomický přístup a žádný vývoz citlivých technologií,“ řekl prezident USA. „Vzali jim jejich svobodu (...), mnoho lidí odejde,“ dodal.

Podle agentury AP jsou oba kroky součástí dlouhodobé ofenzivy Trumpovy administrativy vůči Číně, která podle prezidenta nejedná s USA čestně. Trump v úterním vystoupení před novináři znovu svalil na Peking vinu za současný stav pandemie covidu-19 a prohlásil, že Čína dlouho zatajovala informace o možnosti přenosu viru mezi lidmi.

„Čína je podle nás plně zodpovědná za zakrývání viru a jeho vypuštění do světa. Mohli to zastavit, měli to zastavit. Bylo by velice jednoduché to udělat u zdroje, když se to dělo,“ řekl Trump. Prvním ohniskem pandemie bylo Čínské město Wu-chan, odkud se podle vědců pravděpodobně virus šířil dál.

Řada pozorovatelů tvrdí, že se Trump tvrdým postojem k Číně snaží odvést pozornost od případných vlastních pochybení v reakci na koronavirus. USA jsou podle absolutních čísel nejhůře zasaženou zemí na světě, v poslední době navíc po týdnech poklesu opět zažívají rekordní nárůsty denního počtu nově nakažených.

Spor o zákon

S přijetím nového bezpečnostního zákona pro Hongkong vyjádřila nesouhlas řada nejen západních zemí. Podle kritiků je porušením zásady „jedna země, dva systémy“, k jejímuž dodržování na 50 let se Čína zavázala, když přebírala správu nad provincií od Británie v roce 1997.

Princip garantuje místním obyvatelům řadu svobod, které jsou v pevninské Číně, kam se kromě Hongkongu nepočítá rovněž Macao, nevídané. Právě na základě této zásady připisovaly USA Hongkongu zvláštní status, který městu umožnil stát se jedním z hlavních finančních světových center.

„Přišli jsme o velmi vážného konkurenta,“ řekl Trump s tím, že kroky Pekingu jsou začátkem konce ekonomické síly Hongkongu.

Čína tvrdí, že je zákon ve městě nutný pro obnovení pořádku, který narušily masivní demonstrace za demokratické reformy, jež vypukly loni a pokračují s krátkými pauzami dodnes.

Sankce

Trumpem podepsaný sankční zákon cílí na policejní jednotky, které zasahují proti hongkongským protestujícím, i na činitele čínské komunistické strany, kteří podle USA nesou zodpovědnost za přijetí kontroverzního bezpečnostního zákona. Skrz ně pak míří i na banky, jež s nimi spolupracují.

Peking ve středu americké kroky silně kritizoval a vyzval Washington, aby nezasahoval do vnitřních záležitostí Číny. „Aby zajistila svoje legitimní zájmy, přijde Čína s nutnou odpovědí a uvalí vlastní sankce na příslušné americké občany a subjekty,“ uvedlo ve vyjádření čínské ministerstvo zahraničí.

Americký prezident ve středu zopakoval, že v současné chvíli nechce jednat se svým čínským protějškem Si Ťin-Pchingem, a to ani o případné druhé fázi vzájemné obchodní dohody. První fázi obě velmoci podepsaly letos v lednu, Trump její přijetí prezentoval jako jeden ze svých zásadních úspěchů. „Právě teď nemám zájem jednat s Čínou ohledně další dohody,“ řekl prezident.

Trump rovněž dlouze kritizoval Joea Bidena, svého demokratického vyzyvatele v listopadových volbách, v nichž bude usilovat o znovuzvolení. „Kromě špatných rozhodnutí nikdy nic neudělal. Zejména v zahraniční politice,“ řekl prezident.

Biden, jež desetiletí sloužil jako senátor a pak byl viceprezidentem bývalého prezidenta Baracka Obamy, je podle Trumpa vůči Číně dlouhodobě úslužný.