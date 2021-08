V USA je rekordní počet dětí hospitalizovaných s covidem, celkem 1902. Nejhorší situace je na jihu

Počet dětí hospitalizovaných s onemocněním covid-19 ve Spojených státech dosáhl nového maxima, v nemocnicích se jich nachází 1902. Zdravotnická zařízení na jihu země jsou na hranici svých možností, další pacienti do nich proudí zejména po nákaze nakažlivější variantou delta. Ta se šíří převážně mezi neočkovanou částí populace a stojí za rostoucím počtem hospitalizací v USA v posledních týdnech, píše agentura Reuters. Washington 8:52 15. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V USA je rekordní počet dětí hospitalizovaných s covidem (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Děti v současné době tvoří asi 2,4 procenta všech hospitalizací s covidem-19 v USA. Vakcína není určená dětem do 12 let, tato věková skupina je tak náchylnější k nákaze vysoce nakažlivou variantou delta.

Rychlý nárůst počtu nových případů rozdmýchal napětí mezi konzervativním vedením států a místní samosprávou ohledně toho, zda by školní děti měly mít povinnost nosit roušky při svém návratu do lavic. Úřady zodpovědné za chod škol na Floridě, v Texasu a v Arizoně nařídily nošení roušek ve školách, čímž se vzepřely rozhodnutí republikánských guvernérů těchto států, kteří tuto podmínku pro vstup do vzdělávacích zařízení odmítli.

V USA roste odpor vůči očkování proti koronaviru. Vakcinaci odmítají především Trumpovi příznivci Číst článek

Pětina všech hospitalizací v USA přitom připadá právě na Floridu, kde je v nemocnicích 16 100 pacientů s covidem-19. Ve státě už je také obsazeno 90 procent lůžek na jednotkách intenzivní péče.

Největší americké učitelské odbory NEA tento týden vyjádřily podporou povinnému očkování učitelů. „Naši žáci se nemohou nechat očkovat. Je naší zodpovědností, abychom je udrželi v bezpečí. Udržet je v bezpečí znamená, že každý, kdo se může nechat očkovat, by se měl nechat očkovat,“ uvedla stanici CNN předsedkyně NEA Becky Pringleová.

Spojené státy nyní v průměru registrují 129 000 nových případů koronavirové nákazy denně. Tento počet se podle propočtů Reuters za uplynulé dva týdny zdvojnásobil. Počet hospitalizovaných s covidem-19 je na šestiměsíčním maximu, v průměru umírá po nákaze koronavirem 600 lidí denně, což je dvojnásobek oproti konci července.

Státy Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi a Oregon tento měsíc zaznamenaly rekordní počty lidí s covidem-19 v nemocnicích, což způsobuje enormní nápor na místní zdravotnictví.