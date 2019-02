Guvernéři stahují vojáky od hranic s Mexikem, protestují proti Trumpovým slovům o krizi na hranicích

Kalifornie nařídila stažení jednotek Národní gardy ze své hranice s Mexikem. Demokratický guvernér Gavin Newsom to oznámil s tím, že nechce, aby byly součástí politického divadla. Podobný krok už minulý týden provedla i guvernérka Nového Mexika, která svým krokem chtěla poukázat na tvrzení prezidenta Trumpa o pohraniční krizi, které jsou podle ní nepravdivá. Washington 16:16 11. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Američtí vojáci hlídkují u hranice s Mexikem | Foto: Mike Blake | Zdroj: Reuters

Šéf Bílého domu Donald Trump opakovaně prohlašuje, že z Mexika do Spojených států proudí tisíce ilegálních přistěhovalců a zločinců. Požaduje proto stavbu pohraniční bariéry.

Podle deníku New York Times ale prezident skutečná čísla zveličuje. Podle výzkumného domu Pew Research je počet nelegálně přicházejících Mexičanů nejnižší za posledních deset let.

Rozhovory o bezpečnosti na hranicích USA s Mexikem, jejichž cílem je odvrátit návrat amerických federálních úřadů do platební neschopnosti, mezitím uvázly na mrtvém bodě. V pondělí to v rozhovoru s televizí Fox News prohlásil republikánský senátor Richard Shelby. Demokraté a republikáni se v Kongresu na financování úřadů musí dohodnout do pátku 15. února, pokud se tak nestane, část úřadů nebude mít peníze na svůj provoz.

Z komentáře úřadujícího personálního šéfa Bílého domu Micka Mulvaneyho vyplývá, že situace je vážná. Televizi NBC řekl, že rozhodně nemůže vyloučit, že se federální vláda opět ocitne bez peněz. Takový vývoj by znovu znamenal finanční nejistotu pro statisíce federálních zaměstnanců, kteří by nedostávali výplaty.