Při zahájení hudebního festivalu v Houstonu zemřelo nejméně osm lidí. Ušlapal je valící se dav

Velitel místních hasičů Samuel Peña uvedl, že k incidentu došlo v pátek krátce po 21. hodině (v sobotu ve 3.00 SEČ). Jeho jednotky převezly do nemocnice 17 lidí, 11 z nich mělo zástavu srdce. Informovala agentura Reuters.

Televizní stanice KHOU News na twitteru zveřejnila video, ke kterému píše: „Nebyl to hezký pohled, když se otevřely brány festivalu Astroworld“. Na videu zachycují návštěvníky festivalu, jak jsou ušlapáni, když se obrovský dav tlačil do vstupní brány.

UPOZORNĚNÍ: Video obsahuje záběry násilí.

It wasn't a pretty sight as the gates began to open at NRG Stadium for the first day of the Astroworld festival. Video captured festival-goers getting trampled as a huge crowd pushed their way through the entrance gates. Follow @zacktKHOU for the latest coverage. pic.twitter.com/lAFUJVh10o

Obdobný zážitek na sociální síti sdílela také reportérka stanice ABC. „Když jsme ve 2.00 přijížděli na festival Astroworld do parku NRG, branami se prohnala tlačenice. Stovky lidí zničily VIP bezpečnostní vchod a obešly kontrolní stanoviště. Lidé byli ušlapáni. Někteří byli zadrženi,“ komentovala zveřejněné video.

As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.



(Excuse any language you may hear) pic.twitter.com/d0m2rjqAAk