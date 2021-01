Společnost v USA je rozdělena morálně a hodnotově, mnozí nechápou svět 21. století, míní Lukeš

Americký Kongres znovu zahájil jednání k potvrzení výsledků listopadových prezidentských voleb. Schůzi předtím narušili podporovatelé dosavadního prezidenta Donalda Trumpa, kteří vnikli do Kapitolu. Uvnitř způsobili chaos, podle policie zemřeli čtyři lidé. „Americká společnost byla rozdělená ještě předtím, než přišel do úřadu prezident Donald Trump. On na tom jen vybudoval politickou kariéru,“ míní profesor Igor Lukeš z Bostonské univerzity. Praha 7:09 7. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Igora Lukeše je americká demokracie v hluboké krizi, rozdělení považuje za hodnotové a morální | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Pane profesore, co znamená napadení Kapitolu pro Spojené státy?

Každý, kdo má tuhle zemi rád a je americký vlastenec, musel trpět. Pro všechny z nás je bolestné vidět americkou demokracii v téhle hluboké krizi. Bylo to, jako byste se dívali na někoho, koho máte skutečně rádi, jak je před vámi v agonii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je americká společnost v krizi? Poslechněte si rozhovor s Igorem Lukešem z Bostonské univerzity

Ukazuje to na rozdělení americké společnosti?

Americká společnost byla rozdělená ještě předtím, než do úřadu přišel prezident Donald Trump. Ten udělal všechno, co mohl, aby na rozdělení společnosti vybudoval politickou kariéru. A to se mu skutečně podařilo.

Jak se to mohlo Donaldu Trumpovi vůbec podařit?

To je otázka pro diskuzi o ekonomické globalizaci, ztrátě pracovních příležitostí, příchodu nových technologií a pocitu, že velká část spoluobčanů zůstala na peróně, zatímco my sedíme ve vlaku, který se pohybuje dále do 21. století. Ti, co zůstali za námi, mu totiž nerozumí a nechápou to. Cítí se zmatení a věří každému dogmatikovi a agitátorovi, který jim slíbí návrat do 50. a 60. let, kdy ještě svět dával smysl.

Může to ovlivnit předání moci? A může to například ohrozit inauguraci nově zvoleného prezidenta Joe Bidena?

Skutečně si neumím představit, jak bude jeho inaugurace zajištěná z bezpečnostního hlediska, pokud by se tam měly stáhnout tyto často násilné a ozbrojené davy, které mašírují s americkými vlajkami a nápisy s Trumpovým jménem. Netuším, jak se tito lidé budou chovat, jakmile uvidí své protivníky, kteří budou oslavovat své vítězství.

Situace je vážná. V myšlenkách se vracím do 60. let 19. století, kdy byla země na pokraji občanské války. To nyní opravdu nehrozí. Rozdělení není sice geografické, ale je to rozdělení hodnotové a morální. Z tohoto pohledu bude ještě těžší ho překonat.

Jak z této krize ven?

Lidé mluví o tom, že je třeba dbát na vzdělání, vzájemně se poslouchat a natáhnout si pomocnou ruku. To je sice vždycky pravda, ale po tom, co jsem viděl, bych se pod tyto triviální rady nepodepsal. Nemám pocit, že by byly adekvátní pro významnou krizi, kterou prožíváme.