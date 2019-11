Nejde o spravedlivý proces, říkají republikáni o impeachmentu. Podle demokratů se bojí pravdy

Halloween, to je ve Spojených státech svátek plný strašidelných výjevů a sladkých dárků. Prezident Donald Trump se ve čtvrtek dočkal obojího. Z Bílého domu sledoval, jak nedaleký Kongres poprvé formálně schválil jeho vyšetřování, které může skončit ústavní žalobou a nakonec i jeho odstraněním z funkce. Zároveň ho ale může těšit, že v demokraty ovládané Sněmovně reprezentantů pro tuto rezoluci nehlasoval ani jeden republikán. Od stálého zpravodaje Washington 11:08 1. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněmovna reprezentantů během jednání o rezoluci k impeachmentu | Foto: Tom Brenner | Zdroj: Reuters

Čtvrtek byl velmi rušným a emotivním dnem. Začalo to hlasováním, při kterém dva demokrati byli proti rezoluci, kterou sněmovna jako celek oficiálně posvětila vyšetřování směřující k možné ústavní žalobě. Naopak pro hlasoval jeden bývalý republikán, jinak vše podle stranických linií, což je rozdíl oproti minulým impeachmentům.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Americká Sněmovna reprezentantů schválila pravidla pro vyšetřování prezidenta Donalda Trumpa. Více si poslechněte v reportáži Jana Kaliby

Prezident Trump reagoval jedinou větou: zopakoval, že jde o největší hon na čarodějnice v americké historii. Kromě toho také podle deníku Washington Post pozval na oběd skupinku věrných senátorů, se kterými probíral i postupující vyšetřování.

Mezitím na Kapitolu zasahovala policie, když někteří demokrati dostali ke dveřím svých kanceláří balíčky neznámého obsahu od Národního kongresového výboru republikánů. Byly s červenými mašlemi a nápisem, ať začnou balit. Šlo o narážku na to, že hlasovali pro rezoluci o impeachmentu a že jim to voliči příští rok spočítají.

Jako u Nixona a Clintona

Schválená rezoluce nastavila pravidla dalšího vyšetřování prezidenta Trumpa. Jsou v mnoha ohledech podobná jako v případě prezidentů Richarda Nixona a Billa Clintona. Republikánům dávají možnost navrhovat svědky a klást jim otázky při veřejných slyšeních, která mají u výboru pro kontrolu tajných služeb začít do dvou týdnů.

Další krok k možnému konci Trumpa? Sněmovna se shodla na procesu, který vede k impeachmentu Číst článek

Potom se případ posune k justičnímu výboru, který případně vypracuje body obžaloby, a tam by měli dostat prostor i právníci prezidenta Trumpa, pokud ovšem Bílý dům bude při vyšetřování spolupracovat. Což se zatím neděje.

Republikáni tvrdí, že stále nejde o spravedlivý proces. Bílý dům označil vyšetřování za protiústavní a neamerické. Naopak demokrati uvedli, že nevědí, proč se republikáni bojí pravdy, a že každý by měl podpořit možnost, aby si Američani poslechli fakta na vlastní uši.

Za rok a dva dny budou ve Spojených státech prezidentské volby. Jak do nich zasáhne celý tento případ, je samozřejmě zásadní otázka pro všechny zúčastněné. Trumpova kampaň vydala během čtvrtka vyjádření, že voliči podle ní potrestají tuto frašku demokratů a Donald Trump bude snadno znovuzvolený.

Demokrati naopak tvrdí, že vyšetřovat prezidenta a případně spustit impeachment je za této situace jejich povinnost vůči Spojeným státům, ať jsou důsledky jakékoli. Ale pochopitelně budou chtít naopak z případného impeachmentu těžit.

Trump podmínil vojenskou pomoc Ukrajině vyšetřováním Bidena, vypověděl americký diplomat Číst článek

Nedostatek času

Jsou ale trochu v kleštích: potřebují sesbírat dostatek výbušných důkazů, že jde o odůvodněný proces, aby o tom přesvědčili americkou veřejnost, když už ne dostatek republikánských senátorů. Na druhou stranu potřebují postupovat rychle, aby veřejnost naopak neunavili.

A taky z praktických důvodů. V ideálním případě chtějí demokratičtí lídři podle The New York Times skončit s veřejnými výpověďmi svědků do konce měsíce, do Vánoc stihnout případné hlasování o bodech obžaloby a posunout celou věc do Senátu, který by se ale k soudním procedurám, svědectvím a křížovým výslechům nedostal dřív než v lednu.

Začátkem února čekají USA stranické prezidentské primárky, přičemž někteří demokratičtí kandidáti v čele se spolufavoritkou Elizabeth Warrenovou jsou zároveň senátory, kteří by tou dobou stále ještě mohli soudit prezidenta Trumpa.