Dva týdny před začátkem impeachmentu Trumpa opouští pět právníků. Neshodli se na strategii

Bývalý prezident Donald Trump se kvůli sporům o právní strategii rozešel s pěti právníky, kteří měli vést jeho obhajobu při senátním řízení o ústavní žalobě. S odvoláním na své zdroje o tom informují deník The New York Times a televize CNN. Proces kolem impeachmentu začne nejspíle 9. února a exprezident obžalovaný z podněcování ke vzpouře byl o tomto víkendu podle CNN bez právního zastoupení. Washington 15:07 31. ledna 2021

Média očekávala, že mezi lídry Trumpovy obhajoby budou Butch Bowers a Deborah Barbierová, dva právníci z Jižní Karolíny.

Oba už podle všeho s Trumpem nespolupracují. Tým údajně opustil také Josh Howard, který v něm byl jen velmi krátce, dále Johnny Gasser a Greg Harris.

„Lhůta pro předložení písemné reakce vyprší příští týden a proces by měl začít o několik dní později, přičemž Trump se drží své frašky o volebních podvodech a rázem se ocitá bez právního zastoupení,“ píše CNN.

I jeden ze zdrojů The New York Times tvrdí, že exprezident po právnících žádal, aby se zaměřili na jeho nepodložená tvrzení o „krádeži“ voleb.

Podle informací agentury Reuters by mohli být noví členové obhajoby oznámeni v něděli nebo v pondělí. Trumpův poradce Jason Miller uvedl, že tým kolem někdejší hlavy státu ještě „neučinil konečné rozhodnutí o našem právním týmu“.

Podpora republikánů

Hájit Trumpa už předtím odmítlo vícero právníků, kteří tak v minulosti činili. Ačkoli nejistota kolem složení a strategie obhajoby přetrvává, vyústění procesu se zdá být prakticky jisté.

Pro odsouzení Trumpa by se k 50 demokratickým senátorům muselo přidat 17 republikánských, samotné konání procesu ale tento týden podpořilo jen pět republikánů. Očekává se tedy, že Trump bude stejně jako po svém prvním impeachmentu Senátem osvobozen.

Ústavní žalobu Sněmovna reprezentantů schválila 13. ledna, tedy jen týden před koncem Trumpova mandátu. Prezidentovo počínání podle žaloby 6. ledna, kdy se Kongres sešel k potvrzení výsledků prezidentských voleb, vedlo k útoku Trumpových stoupenců na Kapitol. Násilnosti si vyžádaly pět lidských životů a desítky zraněných.

„Snaha demokratů usvědčit prezidenta, který už není v úřadu, je naprosto neústavní a špatná pro naši zem. Ve skutečnosti už 45 senátorů o protiústavnosti hlasovalo,“ komentoval vývoj poradce Miller. Podle Reuters se nečeká, že by se do projednávání ústavní žaloby zapojili bývalí Trumpovi právní poradci z Bílého domu Pat Cipollone a Patrick Philbin, kteří se účastnili jednání při prvním impeachmentu.

Jednoduchý případ

„Trump trvá na tom, že případ je ‚jednoduchý‘, a svým poradcům řekl, že by se dokázal hájit sám a ušetřil by tak výdaje za právníky. Poradci tvrdí, že tato jeho úvaha není myšlena vážně,“ poznamenává The New York Times.

V americké praxi musí ústavní žalobu na hlavu státu projednat obě kongresové komory: Sněmovna reprezentantů impeachment podává a Senát v roli soudu o něm rozhoduje. Trump je prvním americkým prezidentem, který se během svého mandátu dočkal dvou ústavních žalob.