Spojené státy nadále bitvu proti IS povedou i navzdory stažení ze Sýrie, tvrdí Pompeo

Ohlášené stažení amerických vojáků ze Sýrie je taktické rozhodnutí, USA budou v boji proti teroristickému Islámskému státu (IS) pokračovat. Ve středu to prohlásil šéf americké diplomacie Mike Pompeo. Prezident Donald Trump v prosinci ohlásil, že chce americké vojáky ze Sýrie stáhnout, protože Islámský stát byl už poražen. Ve středu Trump uvedl, že definitivní dobytí celého území teroristické organizace oznámí možná už příští týden. Washington 23:11 6. února 2019

Armáda jeho pohled na stažení ze Sýrie zcela nesdílí a bývalý ministr obrany James Mattis kvůli tomuto kroku rezignoval.

Pompeo ve středu na konferenci ministrů zahraničí a dalších představitelů zemí, které vytvořily mezinárodní koalici pro boj proti IS, řekl, že USA „nadále bitvu proti IS povedou“, a to navzdory stažení ze Sýrie.

„Povaha toho boje se mění s tím, jak IS přišel téměř o veškeré své území. Stažení neznamená konec amerického boje“, řekl ministr.

„Vstupujeme do éry decentralizovaného džihádu a způsob boje proti IS se změní. Islámský stát zůstává nebezpečnou hrozbou v Sýrii i v Iráku,“ dodal.

Definitivní konec chalífátu

Trump, jehož pohled na odchod ze Sýrie se liší od názoru části amerických vojenských expertů i důstojníků, ve středu ujišťoval o definitivním konci chalífátu IS.

„Americká armáda, naši koaliční partneři a syrské demokratické síly osvobodili prakticky veškeré území předtím ovládané ISIS v Sýrii a Iráku,“ řekl podle agentury Reuters Trump s použitím alternativní zkratky teroristické organizace.

Dodal, že s oznámením stoprocentního dobytí bývalého území džihádistů přijde po oficiálním vyjádření armády, které očekává možná již příští týden.

Pompeo vyzval členy koalice, v níž jsou arabské i západní země, aby nadále usilovali o konečnou porážku Islámského státu. Požádal také koaliční země, aby „přijaly zpět zahraniční bojovníky IS, postavily je před soud a potrestaly“.

Zajaté zahraniční členy IS nyní střeží arabsko-kurdská koalice, která v Sýrii pomohla Islámský stát porazit. Některé západní země chtějí svým občanům, kteří se připojili k IS na Blízkém východě, odebrat občanství. Souzeni mají být podle nich na Blízkém východě.

Americký generál Joseph Votel, který velí americkým silám na Blízkém východě, tento týden prohlásil, že IS je stále hrozbou, protože má své velitele, bojovníky i spojence. Trump s ním údajně své rozhodnutí o stažení ze Sýrie nekonzultoval.